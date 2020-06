En un solo día, el Perú registró 206 nuevos decesos, lo que significa un récord en la cifra de fallecidos hasta el momento.

Según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), las muertes ascendieron a 6.109. Un día antes, había 5.903.

"Hay muchos factores que pueden afectar. Las personas que están muriendo ahora son quienes se infectaron hace dos o tres semanas. Por eso, lo importante es no guiarse de un día, sino de varias semanas", dijo la infectóloga Camille Webb.

Para ella, no quiere decir que los 206 murieron ayer jueves. "En algunos casos se deben haber demorado en pasar datos o puede que un hospital ahora esté realizando más pruebas diagnósticas. No me preocuparía si ayer hubo 100 y hoy 200, pero sí el promedio respecto a las anteriores semanas", afirmó.

Pues bien, el promedio del 28 de mayo al 4 de junio fue de 133. Mientras en esta semana (del 5 al 11 de junio) fue de 154.

Sobre este tema, la noche anterior a conocerse este nuevo récord, César Cárcamo, miembro del grupo Prospectiva del Minsa, aseguró que "hay un aumento mínimo de casos de muertes con respecto a la semana anterior. Incluso si consideramos los sospechosos, la epidemia se está estabilizando".

Asimismo, afirmó que ahora los decesos se vienen dando en los domicilios, y una de las causas podría deberse a que las personas tienen miedo de ir a un hospital y contagiarse de Covid-19.

¿Y el toque de queda?

Ayer, el premier Vicente Zeballos dijo a La República que "se viene evaluando la restricción de no salir los días domingos".

Ello, pese a que el ministro de Defensa, Walter Martos, dijo que no se había decidido levantar (el confinamiento) los domingos "porque prevalece el nivel de contagio". "Todavía hay gente que está acudiendo masivamente a los hospitales. Esto lo evaluamos semana a semana y esta, nuevamente en base a la prospectiva que nos presentan los expertos y el desarrollo del avance de la pandemia, tomaremos la mejor decisión”, señaló.

Zeballos también informó que el desfile militar será restringido en lo presencial, como lo ocurrido el 7 de junio, día del juramento a la bandera.

En tanto, para el mes de agosto, el Gobierno contempla la presencia de 5 mil nuevos policías, de los cuales 250 se incorporarán al patrullaje en las calles.

Medicamentos

Un cambio de estrategia. El el ministro de Salud, Víctor Zamora, precisó que un operador privado será quien se encargue de la distribución de medicamentos en Lima y de la supervisión de este proceso en las regiones en el marco de la lucha contra el Covid-19. Esto para evitar el desabastecimiento en los hospitales.

Precisamente ayer, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), del Minsa, informó que se han firmado contratos para la adquisición de medicamentos por 116,6 millones de soles, un 44% del monto asignado para estos productos en el marco de la emergencia sanitaria.

102 mil recuperados

De un total de un millón 282 mil 478 pruebas muestreadas, se obtuvo 214 mil 788 casos confirmados. Lima sigue siendo la región con el mayor número de casos, con 125 mil 640.

En tanto, 10.026 aún permanecen hospitalizados. Y 1.069 en cuidados en intensivos con ventilación mecánica. Solo quedan 172 camas disponibles. 

La clave

Salud mental. Tras darse a conocer el contagio de 88 trabajadores y 127 pacientes en el hospital Larco Herrera, el ministro de Salud acudió a supervisar el nosocomio.