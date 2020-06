Contraloría advierte riesgo sanitario en penal de Chiclayo por acumulación de basura [VIDEO]

Coronavirus en Perú. Un equipo auditor de la Contraloría General de la República (CGR) se desplazó hasta el penal de Chiclayo para verificar la implementación de medidas de bioseguridad y la gestión sanitaria destinada a prevenir el contagio del COVID-19.

En esta visita, la Contraloría advirtió que la Municipalidad Distrital de Picsi no cumple con eliminar los residuos sólidos del establecimiento penitenciario, lo que genera el riesgo de una posible contaminación afectado la salud del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de los internos.

El gerente regional de Control de Lambayeque, Tomás Tello Benzaquén, informó que el penal no cumple con separar los residuos generados por el Área de Salud de los residuos comunes generados por los presos, lo que impide un adecuado tratamiento de los residuos sólidos.

“Se ha detectado que no se viene cumpliendo con la segregación, no hay separación de los residuos peligrosos (hospitalarios), no hay un tratamiento especial”, advirtió el funcionario.

Además, según lo constatado por el órgano de control, tampoco existe un ambiente destinado para almacenar los residuos hasta su disposición final, lo que atenta contra la salud de las personas. El informe completo con las observaciones sería entregado a las autoridades a fines de junio.