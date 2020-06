Bombero fallece por falta de ventilador mecánico en hospital de Lambayeque

Coronavirus en Perú. El último jueves, un veterano hombre de rojo falleció a causa del COVID-19 en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, sin poder acceder a un ventilador mecánico que lo mantenga con vida.

Según sus familiares, el hombre de 63 años ingresó el 5 de junio al hospital por un grave cuadro de insuficiencia respiratoria. Estuvo con oxígeno hasta el 9 de junio, pero debido a su complicado estado de salud requería ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y utilizar un respirador mecánico.

El actual jefe de la Comandancia Departamental de Bomberos de Lambayeque, Dangner Mayanga León, explicó que se hicieron todas las gestiones para que su compañero pueda tener acceso a un ventilador; sin embargo, la mañana del último jueves, el hombre ya no pudo resistir más.

“Nosotros conseguimos una camilla y solicitamos la intervención de la Defensoría del Pueblo, pero no pudimos ubicar al comandante en una habitación con ventilación mecánica”, lamentó Mayanga.

La víctima fue el primer jefe de la Compañía Salvadora de Chiclayo N.° 27, jefe de la Compañía de Bomberos N.° 211 de Monsefú e, incluso, jefe de la II Comandancia Departamental de Bomberos de Lambayeque. En la región se han registrado 15 hombres de rojo contagiados, dos de ellos fallecieron a causa del COVID-19.

Sus compañeros lo recuerdan como un hombre jovial, alegre, que siempre estuvo preocupado por ellos, un trabajador incansable que se esmeraba en reparar los pesados vehículos de la compañía, a fin de que estén operativos para poder salir a rescatar más vidas.

Tal como informó La República, desde el martes 9 de junio, los hospitales de EsSalud que atienden casos COVID-19 no cuentan con ningún ventilador mecánico disponible. Con respecto a este caso en particular, la Red Asistencial de Lambayeque informó que el paciente presentó una evolución desfavorable, pero que los intensivistas consideraron que aún no era necesario ingresarlo a UCI, porque “el proceso de recuperación es más lento en esos casos”.

Según las estadísticas de EsSalud, en UCI, cada paciente ocupa una cama mínimo 20 días, pero la mayoría no se recupera.