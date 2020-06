El director de políticas publicas de GSMA (ente que representa a los operadores móviles a nivel mundial) Lucas Gallito, indicó que las antenas 5G y ninguna otra pueden generar el coronavirus.

“No. Lo primero es llevar tranquilidad a la población, las antenas no solamente de quinta generación, sino de cuarta generación y anteriores, no pueden generar coronavirus. Así como no se puede transmitir un organismo vivo a través de las emisiones electromagnéticas, el virus no se puede propagar a través de cuarta generación ni quinta generación”, recalcó Gallito.

Asimismo, el director rechazó que las antenas 5G o 4G tengan más potencia y vayan a perjudicar la salud de las personas dado que los rasgos de frecuencia entre una y otra son similares; además, los gobiernos siempre monitorean su nivel de radiación que suele ser menor a lo que permite la Organización Mundial de la Salud.

Por otro lado, Gallito manifestó que en el Perú no hay antenas 5G; inclusive indicó que en ningún país de América Latina se ha instalado alguna de ellas, dado que los únicos lugares en los que se implementan estas tecnologías son en los países líderes.

“No. En Perú no hay antena de quinta generación aún. En América Latina en general no hay. Los países que tienen esta tecnología son los países líderes como Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos y ahora en Europa", dijo el director de políticas públicas de GSMA.

También recalcó que la OMS junto con la ONU y la OEA han descartado por completo que las antenas puedan emitir algún tipo de radiación dañina para las personas, sino todo lo contrario, son beneficiosas para la comunidad.

“Además de tener mayor velocidad en el usuario, vamos a tener ciudades inteligentes. Permitirá aumentar la productividad de los países y generará un mayor bienestar socio económico en el mundo", declaró.

Finalmente, Lucas Gatillo indicó que es falso que servirán como medida de espionaje, dado que existen políticas de privacidad que se deben respetar, por lo que pidió a la comuna mantener la calma.

