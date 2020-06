En plena cuarentena, seis hermanitos recibieron la triste noticia que su padre falleció, quedando en la orfandad. Los niños viven en Lima y quieren que su madre retorne a su lado procedente de la región de Apurímac, pero por el estado de emergencia esto no es posible.

Walter Quispe Huanca (55), padre de los menores, murió en un accidente de tránsito suscitado el 29 de mayo en el distrito de El Agustino - Puente Nuevo.

Zintia (17), Maria (11), Zenaida (7), Salluri (4), Jhonny (2) y Sallumi (1) quedaron al cuidado de su tío Eloy Luizar Mamani, quien no cuenta con los recursos económicos para que sus sobrinos puedan subsistir y brindarles la educación.

La madre de los hermanitos se encuentra en la región de Apurímac por motivos de trabajo. Los niños piden ayuda de las autoridades para gestionar el retorno de su progenitora.

“Mi mamá dice que no puede venir porque no hay pase y no hay camiones que la puedan traer aquí”, manifiesta Zintia, hermana mayor quien tuvo que asumir el difícil papel de proteger a sus hermanitos menores.

Efectivos de la Policía Nacional donaron productos de primera necesidad y ropa para los niños.

Cualquier apoyo comunicarse al celular 926002356 de Eloy Luizar Mamani, tío de los menores.

ENCUENTRO DE PADRE E HIJO

Semanas atrás, el pequeño el pequeño Charly de Chimbote (Áncash), regresó a los brazos de su padre en la región de Moquegua. Hace más de una semana, el niño grabó un video donde contaba que su madre falleció y que pedía al presidente Marín Vizcarra poder reencontrarse con su progenitor.