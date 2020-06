Perro en estado de desnutrición fue rescatado de vivienda en Surco

Un perro adulto mayor fue rescatado por un grupo de animalistas y personal de la Municipalidad de Surco tras ser víctima de maltrato animal.

El can fue retirado de una vivienda ubicado en cuadra 2 de la avenida El Carmen, en la urbanización San Roque. Según información de la comuna, él padece de otitis y problemas dermatológicos, aparte de desórdenes alimenticios.

PUEDES VER Surco: intervienen tienda de mascotas con aves enfermas por falta de higiene

Personal de Zoonosis de la Subgerencia de Bienestar Social de la Municipalidad de Surco certificó el retiro del can de esa morada, el cual fue conferido a un grupo de defensores de los animales. Asimismo, el dueño fue multado con 4.300 soles (1 UIT) por maltrato animal.

“Maltrato animal no solo es no pegarle, sino no darle de comer. A simple vista se pudo constatar que estaba en estado caquéctico, presentaba legañas en los ojos y su piel estaba muy maltratada”, dijo Pedro Ramos, veterinario de la Municipalidad de Surco.

Asimismo, el perro fue llevado al albergue Vida Digna de Huachipa por la animalista Valeria Verme. Antes pasó un chequeo médico donde se determinó que también tenía problemas en sus articulaciones por su avanzada edad.

El maltrato animal es considerado un delito

La Ley de Protección y Bienestar Animal Nº 30407 establece que toda persona que cometa algún acto de maltrato animal será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

PUEDES VER Teniente de la Marina arriesga su vida y carga a perro atropellado en la Panamericana Norte

A la vez, si como consecuencia de estos actos el animal muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36.

Según esta norma, se considera como maltrato animal el abandonarlos o mantenerlos en lugares inadecuados, además de golpearlo.