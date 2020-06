Hace tres días, y como todas las mañanas desde que inició la cuarentena para frenar el Covid-19, Christian Portocarrero acudió al Centro Comercial Centro Lima-ubicado en la avenida Bolivia, Cercado- para llevar alimento a los gatitos que rescató hace 10 años. Pero esta vez, el vigilante no lo dejó ingresar. “No quieren que entre nadie, dicen que van a desaparecer a los gatos”, le dijo al joven, quien hoy se encuentra desesperado porque teme no volver a ver a los animales que lo acompañaban mientras laboraba en su puesto de trabajo.

“En Centro Lima conviven alrededor de 20 gatos desde hace ya algunos años. Muchos de ellos fueron rescatados del abandono en que se encontraban y pasaron a ser mascotas nobles de los propietarios e inquilinos de los locales, los que se preocuparon por vacunarlos, esterilizarlos y darle una digna alimentación y seguridad”, se lee en la publicación de Facebook de Christian, quien agrega que, durante la cuarentena, pese a que la galería tuvo que cerrar, los gatitos no quedaron en abandono ya que diariamente les llevaban sus alimentos y se encargaban de su salud.

Sin embargo, según los trabajadores, la Administración, que planea abrir la galería para atención al público este lunes 15 de junio, decidió que los gatos “desaparezcan” porque “así lo dicen las normas de protocolo sanitario del Estado”.

Es así que desde hace cuatro días, los gatitos no han recibido alimento y podrían seguir sin comer hasta el lunes. “Hoy (ayer) acudí y no me dejaron entrar. Tampoco me quisieron recibir para hablar. Lo peor es que me han contado que escucharon gritar a los gatitos. Temo que les puedan hacer algo", dice Christian.

Desde que el joven trabajador de la galería usó las redes sociales para denunciar lo que venía ocurriendo, algunas asociaciones animalistas se han comunicado con él para apoyarlo y asesorarlo. Por ello, Christian busca tener una comunicación directa con la Administración para plantear un acuerdo. “El Centro Comercial ahora está con una mala imagen. Si nos permiten que los gatitos se queden, quién no va a querer ir a comprar a un lugar que respeta a los animales”.

Cabe destacar que aún no existe ningún estudio científico que avale que los animales, sobre todo gatos, tansmitan el Covid-19. En tanto, en ningún protocolo del Ministerio de Salud se ha pedido la eliminación de animales.

“Yo me pregunto: ¿las autoridades competentes en temas de protocolo sanitario puede exigir como una medida la eliminación o desaparición de gatos en una galería? Hablamos de una galería de rubro de producción, no un mercado o un restaurante”, se pregunta Christian.

Asimismo, de acuerdo a la Ley Nº 30407, Ley de Protección Animal, promulgada en el 2016, el que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o silvestre, tendrá una pena privativa de libertad de hasta tres años. Y si, como a consecuencia de estos actos de crueldad, el animal muere, la pena puede llegar hasta los cinco años.

“¿Está por encima el ser humano de la vida de otros seres? ¿Es verdad que el Gobierno, Ministerio de Salud, la Municipalidad de Lima o Defensa Civil está exigiendo la desaparición de estos seres vivos?”, finaliza Christian.

