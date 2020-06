Vecinos amenazan con palos a ambulantes de la av. Grau para evitar su ingreso en La Victoria [VIDEO]

En el distrito de La Victoria, alrededor de 40 vecinos de la calle García Naranjo se han organizado para rechazar a los ambulantes de la avenida Grau. Los ciudadanos evitan hasta con palos y bates de béisbol un posible ingreso de los comerciantes informales.

Según el testimonio de algunos vecinos, ellos se sienten vulnerados tras el ingreso de muchos ambulantes a la zona. Desde las cuatro de la mañana hasta el cierre de la jornada, las personas de ambas partes de la calle se organizan en grupos de 20 todos los días.

La presencia de los ciudadanos es muy notoria, e incluso, han contratado a personal extranjero para que puedan seguir resguardando la zona a la altura de la cuadra 3 de Parinacochas.

“Toda la zona está contaminada. Ya mucho ya. Hay personas vulnerables como madres embarazadas, adultos mayores y más. Ya no vamos a permitir más ambulantes. Los bates están por sia acaso. Es solo una manera disuasiva. Todos somos vecinos de acá de la zona”, indicó el joven que llevaba un palo en la mano.

En el informe de América también detalla que aún continúan portando palos y no hay presencia policial para evitar un posible ataque. “Mira estamos trabajando. No vamos a dejar entrar a los ambulantes, ya mucho ya. Somos 40”, señaló uno de los vecinos.

En medio de la revuelta, detuvieron a una persona que estaba resguardando las calles de García Naranjo por no tener su Documento Nacional de Identidad (DNI). “Me han detenido por no portar, pero nosotros estamos viendo que no ingresen más ambulantes”, expresó antes que lo lleve la Policía.

Por último, los vecinos manifestaron que continuarán cuidando el lugar. Si bien hubo presencia de la Policía de Tránsito, hasta el cierre de la nota, no existió presencia de otros efectivos de seguridad.

