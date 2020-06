Cuestionan a empresa a cargo del isotanque de oxígeno en Piura

Piura. La instalación del isotanque de oxígeno medicinal estaría a cargo de una empresa que no es especialista en el rubro. La Empresa Sechura BC S. A. C. tiene como principales actividades la elaboración de sustancias químicas básicas y conservas de pescado, mas no para lo que se necesita.

El proyecto valorizado en 919 mil soles requiere de certificación internacional, siendo primordial contar con el ISO 9001; sin embargo, la compañía no cuenta con ello.

Sus actividades económicas que registran en el portal web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) no guardan relación con el servicio para el cual ha sido contratado. Tampoco registra trabajadores declarados en planilla.

Cabe indicar que la empresa ganadora no tiene experiencia de contrataciones con el Estado, en la búsqueda de consulta de proveedores no registra ninguna adquisición, siendo esta su primera compra millonaria a la que estaría muy cerca de concretizar, mientras la empresa con experiencia cuenta con un monto de S/ 87’588,625.69 de contratos realizados con el Estado.