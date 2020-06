César Munayaco, especialista del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), reportó el último miércoles 10 de junio que existe un descenso en la curva epidemiológica del Perú; es decir, un decrecimiento en los casos de coronavirus en todas las regiones.

En la conferencia virtual organizada por el Minsa, el epidemiólogo aseguró que se ha presentado un descenso en las 25 regiones del Perú, siendo cifras positivas en la lucha para frenar el avance del virus Sars-Cov-2.

Según la explicación de Munayco, la conformación de la curva epidemiológica en el Perú se basa en el resultado de análisis de todas las regiones. “La situación nacional es un resumen de lo que ocurre en las diferentes regiones, hay regiones que aumentan, otras que disminuyen, hay algunas que llegan a su máximo y otras que descienden, entonces toda esa suma de lo que pasa en las regiones conforman la curva nacional. Al igual que en la mayoría de regiones, se registra un descenso importante en la curva nacional”, indicó.

Munayco detalló que la curva epidemiológica no toma en cuenta determinados “picos de contagio”, ya que su aplicación de las pruebas no se realizan en lugares excepcionales como penales u otros.

"Esto es en base a la fecha de contagio, de esta manera quedan excluidos los infectados a asintomáticos, pues no podemos saber cuándo fue que se contagiaron. Otros que no ingresan son los que son evaluados fuera de los tamizajes regulares. Los regulares son los que hace el Minsa a partir de las llamadas que hace la ciudadanía, pero qué pasa si se hace un tamizaje en penales, se esta evaluando a gente que vive en condiciones particulares que distorsionan la curva”, expresó.

Créditos: Minsa.

Agregó que la curva no toma en cuenta las evaluaciones hechas en los hospitales, mercados, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. "Se busca que estos picos no distorsionen la curva, esto no quiere decir que no los contemos en los datos generales, pero en la curva epidemiológica no”, dijo.

En el caso de Lima, el especialista manifestó que existe una tendencia a la baja en cuanto a los infectados (122.883); sin embargo, la tasa de fallecidos continúa siendo alta (2.543). Munayco espera que los resultados desciendan en los próximos días.

“En el caso de Lima hay un descenso importante en el numero de casos, pero Lima aún tiene un número importante de fallecidos. Parece que ha llegado a un máximo, esperemos que descienda. Las zonas populosas son las que concentran más contagiados y muertos. En la mayoría de distritos ya no hay un crecimiento exponencial, pero aún hay distritos como San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, Comas que tiene un numero importante de casos”, precisó.

Minsa redujo número de pruebas de COVID-19 en 46 % de una semana para la otra

Entre la primera semana de junio y la última de mayo, el Ministerio de Salud ha presentado un descenso del 46 % las pruebas realizadas, entre rápidas y moleculares.

Entre el lunes 25 y el domingo 31 de mayo se presentaron los resultados de 235.737 nuevas pruebas para coronavirus. Sin embargo, entre los días lunes 1 y domingo 7 de junio, se realizaron 127.326 nuevas pruebas de COVID-19 entre rápidas y moleculares.

