Coronavirus en Perú. El ministro de Defensa, Walter Martos Ruiz, llegó a Lambayeque para supervisar la situación de emergencia por la COVID-19, monitorear la evolución de la pandemia y verificar el avance de las medidas adoptadas para controlarla.

Según el informe del Comando Regional COVID-19 al que tuvo acceso La República, desde el martes 09 de junio, los hospitales de EsSalud se quedaron sin ventiladores mecánicos disponibles para la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Las 12 camas UCI del hospital Luis Heysen y las 6 del hospital Almanzor Aguinaga se encuentran ocupadas, mientras que en el 'Hospital Blanco’ no se llegó a instalar ningún equipo de respiración mecánica.

El gerente de la Red Asistencial de EsSalud en Lambayeque, Gustavo Ganoza Tresierra, explicó que esta situación ocurre debido a la alta demanda de pacientes en estado crítico, por lo que ahora los médicos se ven en la necesidad de priorizar el uso de estos ventiladores.

Para cubrir el déficit, el gerente informó que se encuentra en marcha un proceso para alquilar 16 equipos de respiración mecánica, los cuales deberían instalarse en ambos nosocomios a partir del próximo lunes. El costo aproximado sería de S/500 diarios por ventilador, es decir, se gastaría en total alrededor de S/8,000 por cada día.

Como se recuerda, la propuesta de alquilar ventiladores fue anunciada desde la instalación del ‘Hospital Blanco’, donde iban a ser instalados estos equipos para brindar soporte al UCI del hospital Luis Heysen; sin embargo, casi un mes después, no se ha concretado.

“No se puede comprar ventiladores, porque no hay en el mercado, es un problema mundial. (...) (En ese momento) no había proveedores para alquilar y los precios que nos ofrecían eran muy elevados. Nosotros estamos sujetos a un orden de control, no podemos caer en una situación que se pueda entender como que hayamos pagado precios sobrevalorados”, respondió Ganoza.

Por otro lado, teniendo en cuenta los cuatro ventiladores que trajo el ministro Martos en esta última visita, el Hospital Regional Lambayeque cuenta con 12 camas UCI disponibles. Con respecto a las camas con puntos de oxígeno, los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) cuentan con 48 libres; mientras tanto, EsSalud tiene 95 disponibles.