El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que investigará si es que reclusos del penal de Ancón enviaron videos a la modelo argentina Xoana González.

A través de un comunicado, la institución aseguró que las indagaciones permitirán tomar las acciones adecuadas, de acuerdo al protocolo de seguridad que manejan.

“Reiteramos nuestro compromiso de mantener el orden y la disciplina en los 68 establecimientos penitenciarios del país”, indicó el INPE.

Denuncia de Xoana González

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Xoana González aseguró que su manager recibió imágenes de personas que aseguraron ser reclusos del penal de Ancón, lo cual ella agradeció.

“Mandaron un montón de mensajes, recibí capturas de pantallas toda la mañana con cosas muy lindas y llenas de cariño. Les mando un beso y son lo máximo”, agregó.

No obstante, la joven cuestionó que los reos tengan acceso a celulares e Internet dentro de la cárcel sin ningún tipo de restricciones.

“Quiero agradecer a todos los presos de Ancón. Sé que va a sonar un poco bizarro esto y creo que me van a juzgar, pero... todos los presos de Ancón, no sé cómo tienen teléfono y periódico, pensaron que el número que sale en el periódico sobre los videos ‘hot’ que hago con Aída es mío. No es mi teléfono, es de mi manager que está horrorizada. Ya párenle, no le manden tanto pit*”, dijo una historia de Instagram.

La modelo pidió a los reclusos que dejen de enviar videos enseñando los genitales, pues como señaló antes, el número no es de ella, sino de la persona con la que trabaja.

“Dejen de asustar a la manager porque está un poco alterada y tiene miedo. Yo sé que son buenas intenciones, los amo […] A todo el sistema penitenciario del Perú gracias por los mensajes”, agregó.