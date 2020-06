En La Victoria, alrededor de 20 familias denuncian que no han recibido atención médica por parte del Ministerio de Salud, pese a que llamaron por presentar síntomas del coronavirus. Incluso, existen personas adultas mayores que pertenece la población de riesgo.

Según la denuncia de los ciudadanos, ellos han llamado a la Línea 113 y 107 en busca de respuestas; sin embargo, no han obtenido una respuesta positiva. Agregaron que recientemente han fallecido dos personas por la COVID-19 en dicho edificio y que uno había sido hospitalizado de urgencias.

“Mi mamá y mi hermana ya han presentado los síntomas. Yo he sido la que ha ido a emergencias y no me han atendido. A (la persona) que se han llevado, lo trasladaron por coronavirus”, indicó una vecina que vive en el cuarto piso del edificio. Este drama es vivido en la cuadra 1 Cornelio Borda, donde todos piden ayuda.

Una ciudadana denunció que al llamar a las líneas del Ministerio de Salud le respondieron que “se tome un paracetamol”. Esta situación se ha dado en el cuarto piso del edificio, donde los vecinos no salen por temor a contagiar a otros. No obstante, no tienen asistencia médica.

Los denunciantes manifestaron que existen más de seis niños y adultos mayores en la zona. “Les dijimos que vengan a hacernos las pruebas rápidas porque hay personas vulnerables. Que el presidente deje de mentir que hay pruebas, hay medicinas y que hay atención en los hospitales. No hay nada”, dijo.

Ellos continúan haciendo su cuarentena sin medicinas o respaldo médico. Por la denuncia emitida en Latina, el Ministerio de Salud se contactó con los afectados y acudieron a su ayuda en el distrito de La Victoria.

