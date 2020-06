En la zona cercana al Parque de las leyendas en el distrito de San Miguel, decenas de vecinos protestaron frente a la Villa Mongrut por temor a contagios al coronavirus. Según el testimonio de los ciudadanos, cientos de familiares llegan desde diversos lados de Lima hasta este punto sin respetar las medidas de distanciamiento social y dejan hasta bolsas de basura en las calles.

“Dejan todo afuera, las comidas y más. Toda nuestra zona se queda vulnerable y esta todo hecha un caos”, mencionó una vecina que detalló sobre la situación en la avenida. Los vecinos resaltaron que los familiares vienen y se quedan por varias horas en busca de información sobre su pariente.

No obstante, la situación es caótica, ya que ellos se ponen hasta violentos por obtener información. “Golpean las puertas para que puedan saber cómo esta su pariente”, indicó una joven a Latina. La Villa Mongrout es uno de los hospitales de la red EsSalud destinados para pacientes con COVID-19 con capacidad para más de 800 infectados.

Según los familiares de los infectados, ellos no obtienen información sobre sus familiares, por ello, piden que se los atienda. “En mi casa, hay muchos casos esperando por días y queremos respuestas”, señaló un hombre.

Con carteles en mano, los vecinos -cansados del desorden- salieron a protestar por la situación de todos los días. “Somos personas vulnerables. Tengo una persona de 70 años que no puede salir y ya lleva encerradas más de 70 días. Yo también soy vulnerable”, expresó una joven.

Otro ciudadano agregó que no se organizaban correctamente. “Obviamente se desesperan. Dejan los tapers afuera”, manifestó. La red EsSalud comentó que los familiares no dejan información correcta sobre los infectados y por ello, no pueden brindarle los detalles.

“Consignen los números telefónicos correctos para que nosotros podamos comunicarnos y dar el informe correspondiente, Sabemos que están preocupados”, mencionó. Hasta la fecha, al menos 280 pacientes con COVID-19 son atendidos en la Villa Mongrout, donde reciben tratamiento oportuna contra el coronavirus.

