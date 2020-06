El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Vladimir Aponte, ha vuelto a la vida luego de su batalla contra el coronavirus. Según las declaraciones de la autoridad, estuvo en aislamiento para no contagiar a sus compañeros y este miércoles volvió a su trabajo: patrullar las calles de Lima.

El Ministerio del Interior resaltó su recuperación y la dada de alta de un miembro de la PNP. “Su familia y el amor por la @PoliciaPeru fueron las principales motivaciones para vencer al coronavirus. Vladimir Aponte, suboficial de tercera de la PNP, está de regreso y con la moral en alto para dar lo mejor en la Unidad de Halcones”, precisó.

En un video emotivo sobre el proceso de rehabilitación, el policía mencionó que logró superar la enfermedad del virus Sars-Cov-2 a pesar de las dificultades. “Soy el suboficial de Tercera, Vladimir Aponte perteneciente a la Unidad de Halcones Centro de la PNP. Contraje la COVID patrullando las calles de la ciudad, al enterarme de la noticia tuve que aislarme por temor a contagiarlos, ya que vivo con mi esposa y mi hijo”, manifestó.

Agregó que gracias al apoyo de sus colegas y parientes logró su pronta recuperación. “Fue muy duro para mí. Gracias a las fuerzas que me brindaban mis familiares, mi institución, pude superarlo. Una de las motivaciones por la cual vencí la COVID fue querer volver a las calles y hoy estoy aquí, para servir a la ciudadanía”, expresó.

Por último pidió a la población que no salgan de sus casas. “Yo vencí al COVID. No salgas de casa. No estamos fajando por ti”, finalizó.

