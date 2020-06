Ladrones irrumpen en casa mientras todos dormían y roban objetos valorizados en S/ 6.000

Dos hombres y una mujer transgredieron el toque de queda para robar una casa de Carabayllo durante la madrugada del pasado sábado.

Uno de los seis integrantes de la familia Sánchez Cieza se percató de que los ladrones se llevaron sus pertenencias cuando vio personas desconocidas en su cuarto.

“Mi tía se da cuenta de que habían personas en su cuarto. Ella los persigue. Piensa que son sus sobrinos. Nos damos cuenta de que se robaron la tele de 60 pulgadas, otra tele de 43 pulgadas, un par de zapatillas y un poco de dinero, que dan un total de S/ 6.000 aproximadamente”, contó una de las víctimas.

Las cámaras de seguridad registraron que los delincuentes abrieron la puerta principal con una tarjeta y una llave francesa. Sus rostros se aprecian en los videos, pues los grabaron mientras se llevaban los objetos.

El robo se realizó en menos de media hora. Subieron las cosas a un taxi blanco y fugaron del lugar. Según la denunciante, también habrían subido a otros pisos de la vivienda, pero no se llevaron nada de allí.

“Gracias a Dios no hubo daños. Solamente fue lo material. Fue nuestra culpa no echar llave y solamente entraron con tarjeta. En el cuarto piso hay habitaciones. Manipularon todas las puertas con tarjeta y al darse cuenta de que no podían entrar, ingresaron a nuestro departamento”, señaló.

Denunciaron a los sujetos en la comisaría de Santa Isabel y se espera que la policía identifique a los responsables.