Elmer Mamani

Arequipa

El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Gregorio Palma, declaró que no poseer el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para iniciar las vías perimetrales de la segunda fase del proyecto Majes Siguas II, les puede acarrear consecuencias con el Ministerio de Cultura. “Por supuesto (que nos preocupa), ya que nos puede costar una denuncia, pero eso no significa que no vamos a regularizar el trámite (del CIRA). En el transcurso de los días debemos estar resolviendo el tema”, adelantó.

La ceremonia para reanudar los trabajos del proyecto fue realizado el pasado 13 de mayo, con la presencia del gobernador Elmer Cáceres Llica y autoridades. Hasta el momento no se ha movido ninguna piedra. La intervención para 10 kilómetros, valuados en S/422 836, se encuentra paralizada. La Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) comunicó que toman medidas de seguridad para los trabajadores por la pandemia.

Palma se ratifica en que estos trabajos fueron para impedir que pierda vigencia el Estudio de Impacto Ambiental del megaproyecto, aunque sin contar con todos requisitos. “Son situaciones como en cualquier gestión. Hemos podido prevenir sí, pero ya están dadas las cosas”, declaró. Acotó que la obra “no es un engaño, que el proyecto existe”, así como el presupuesto. Indicó que se reanudará los trabajos y formarán parte de la reactivación del país.

Sobre este particular, el gerente de Planificación y Presupuesto del GRA, Javier Rospigliosi, sostuvo que no fue una decisión arbitraria reanudar Majes Siguas II. Explicó que la decisión se sustenta con el Decreto Supremo 080-2020 PCM, que aprueba la reactivación de las actividades económicas progresivamente. “La norma disponía que el gobierno regional reactive Majes II al encontrarse en el plan nacional para la competitividad. Además de bloquear al vencimiento del EIA, aunque el objetivo principal es la reanudación”, dijo.

Sin embargo existe el Decreto Legislativo Nº1500, emitido el 10 de mayo, 3 días antes que pierda vigencia el EIA de Majes Siguas II, que dispone que las certificaciones ambientales sigan vigentes por 12 meses posteriores a la fecha de vencimiento. Palma sostuvo que las normas salen día a día, disponiendo o haciendo modificaciones y que por eso se continuó con el anunció de reiniciar las obras.

Mientras que Rospigliosi señaló que el decreto si aplica para el EIA de Majes. “Es cierto que prorroga vigencia. Sin embargo reiteró que se impone la reanudación de la obra”, finalizó.❖

Niegan que ceremonia sea irregular

Ante las acusaciones del consejero José Luis Hancco, de que el acto protocolar del inicio de Majes II, fue para celebrar el cumpleaños del gobernador Elmer Cáceres; Gregorio Palma lo negó. “Yo no he visto ningún festejo, ninguna actividad relacionada. Es un absurdo lo que dice el consejero”, respondió el gerente regional del GRA.

Acotó que no tiene nada que ver con cuestiones particulares del gobernador, “hay una confusión”, finalizó.