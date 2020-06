violencia contra la mujer

En Huacho, un hombre en estado de ebriedad agredió a su pareja que tenía a su bebé en brazos. En medio de la escena de violencia, un vecino salió en defensa de la mujer que gritaba por los empujones propinados por el sujeto.

En una grabación realizada por los vecinos de la zona se observa cómo el hombre bajo los efectos del alcohol va directo hacia la joven y sin importarle que llevaba a una menor de edad en brazos, la empezó a ‘jalonear’ y a gritar. Pese a que la mujer intentó escapar, el sujeto logra retenerla por los golpes.

“Vas a ver ahora", dijo el hombre a su pareja cuando la vio en la avenida con su bebé. A partir de ahí, la empujó hacia otra zona. A pesar de que había personal de Serenazgo cerca al vecindario en Huaura, el ciudadano no paró con las agresiones hacia la mujer que pedía ayuda.

En medio de la escena, un vecino salió en defensa de la mujer con un palo. El hombre, al verse acorralado, soltó a la víctima. “¿Qué estas haciendo? ¿Machito, te crees?”, expresó el defensor.

El vecino decidió hacer pasar primero al agresor para que se retirara. Más tarde, los pobladores de la zona reportaron con la Policía lo sucedido. Al ver la presencia de las autoridades, el agresor huyó por los techos para no ser atrapado.

No obstante, los familiares del agresor salieron en su defensa, alegando que la mujer tomaba con su bebé en brazos. “Yo te dije que no tomes, porque no debes tomar. Tú ya sabes cómo es él”, indicaron. Las autoridades policiales sentaron una nueva denuncia, ya que no sería la primera vez que sucede ello.

Desde el inicio del estado de emergencia que decretó el Gobierno por el coronavirus, hasta el 10 de mayo se han realizado casi 28.000 llamadas a la Línea 100, destinada a recoger denuncias por violencia familiar y sexual en el país.

