El día a día de los psicólogos durante la pandemia: ¿Cómo tratar a un paciente a través de una pantalla?

Cuando se registraron los primeros casos de COVID-19 en el Perú y luego se declaró el estado de emergencia, Gabriela, estudiante universitaria de 22 años, pensó que podría sobrellevar la situación. Sin embargo, conforme fueron pasando los días se vio envuelta en un carrusel de emociones.

Entre las clases virtuales y el trabajo remoto sufrió de una crisis que gracias a su psicóloga está combatiendo. “Ahora todo está bajo control. Me siento mucho más tranquila y centrada, además de que soy mucho más consciente de la situación por la que todos estamos pasando”, relata.

Nathaly, otra paciente, pudo entender este aislamiento social como una oportunidad para descubrir actividades que le gustan. Pese a ello, desde hace tres semanas ha vivido episodios de agotamiento emocional por no saber qué hacer durante el encierro. “Si no hubiese estado trabajando no habría podido sobrellevar esta cuarentena. Tengo una rutina, pero evito presionarme”, expresó la joven de 23 años.

La depresión es uno de los trastornos que suelen tener las personas en contextos como el de la pandemia de la COVID-19. (Foto: Marca)

Depresión, incertidumbre, estrés y ansiedad son algunos de los principales trastornos que experimentan las personas durante situaciones extremas como la actual pandemia que viene golpeando al mundo, y que ha cambiado las forma en que se vive diariamente.

Incluso, profesionales de distintas especialidades también han tenido que reinventarse para cumplir sus labores. Entre los que han tenido que adaptarse a esta forma de trabajo, que en la mayoría de casos es a través de una pantalla, se encuentran los psicólogos, quienes desempeñan una labor importante para ayudar a sus pacientes durante el aislamiento social.

Durante este contexto de pandemia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha indicado que las personas pueden ingresar a un estado de ‘vulnerabilidad psicosocial’, que surge al sentirse ante "una amenaza o evento traumático”. Una problemática que agrava esta condición son las pérdidas, ya sean económicas o de vidas humanas (familiares).

Atención psicológica virtual durante la pandemia de la COVID-19 ha incrementado. (Foto: UPEU)

¿Cómo se desarrolla la atención psicológica durante la cuarentena?

Annel Sánchez, psicóloga clínica comunitaria, ha revelado que brindar atención durante la cuarentena es, hasta el momento, un proceso de adaptación para ambas partes. “Lo principal ha sido generar adherencia con el paciente”, explica, ya que el no contar con un espacio físico es tanto un inconveniente como una oportunidad.

En este periodo, no solo se ha visto necesario mejorar la calidad de su asistencia en salud mental, sino a tener un control de sus propias emociones antes de atender a los consultantes. “La pandemia nos ha afectado a todos. Los psicólogos pasamos por la misma situación, ya que no sabemos qué va a ocurrir más adelante”, explicó la especialista.

Por su parte, Jesús Cavero, psicólogo social, comentó que, pese a que por su profesión debe ser un apoyo, el contexto actual también lo ha perjudicado. “A mí me ha servido bastante compartir con otras personas, con colegas, cómo me siento. Por eso es que promovemos la expresión emocional”.

La pandemia de la COVID-19 ha precisado que la atención psicológica se transforme. (Foto: Nómadas con Raíces)

Cavero trabaja orientando a las personas en esta etapa de la COVID-19 vía telefónica. “Si bien existen limitaciones [en la atención], para muchas personas el simple hecho de escuchar la voz de otra es un gran acompañamiento”, dijo.

En su caso, Cavero explicó que una de las consultas recurrentes de sus pacientes y en la que requirieron de su ayuda fue por presentar síntomas elevados de ansiedad. Muchos indicaron sentir que dejaban cosas a medias a causa del coronavirus y haber atravesado por pérdidas de trabajo, hechos que han desembocado en un agotamiento emocional.

Asimismo, ha brindado apoyo a personas de la tercera edad que se han sentido en un estado total de soledad por no poder estar cerca de sus familiares.

Otro grupo de personas que han recibido atención son los profesionales sanitarios. Jorge Borja, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y psicoterapeuta gestal, ha tratado a médicos y especialistas en salud que laboran en postas de asentamientos humanos y que han tenido crisis de estrés y ansiedad por no contar con elementos de protección para tratar a pacientes con COVID-19.

En esta pandemia actual, los médicos también han recibido asistencia psicológica. (Foto: BBVA)

“Hemos brindado talleres de contención emocional para los médicos y para sus familias, para evitar prejuicios por estar expuestos al virus. [Los médicos] han considerado que ellos son una parte más de la pandemia”, explica.

En esa misma línea, Cavero considera primordial que todos los médicos, enfermeros y técnicos sean tratados por psicólogos, ya que habría secuelas por la cantidad de casos y fallecimientos que pueden haber visto en los hospitales.

Por ello es necesario que en este contexto, y en adelante, se normalice el hecho de ir a terapia, refirió Annel Sánchez, debido a que recibir atención, apoyo y herramientas para mitigar los efectos de esta pandemia ayuda al desenvolvimiento de pacientes y profesionales.