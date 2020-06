Obras viales que debe ejecutar el Gobierno Regional de Arequipa para Majes II no iniciaron

Elmer Mamani

Arequipa

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, consideró histórico el reinició de las obras de Majes Siguas II el pasado 13 de mayo. Ese día debía arrancar la construcción de la red de vías de accesos perimetrales de la Irrigación Siguas, correspondiente a la II Fase del megaproyecto.

Sin embargo, la obra no cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), requisito indispensable para iniciar cualquier proyecto de este tipo. El propio gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Napoleón Ocsa, reconoció que están tramitando el documento. "Ya se presentó todos los estudios. No nos entregan el CIRA (...) Ese el problema", declaró.

Sostuvo que durante la cuarentena y sus ampliaciones, el Ministerio de Cultura no estuvo atendiendo y "no se ha podido tramitar nada". Acotó que además había la posibilidad de que pierda vigencia el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Majes II, el 13 de junio.

Los indicios de la inexistencia del documento nacieron porque la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa (DCCA), no obtenía respuesta de parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) de si contaban con el CIRA o no. El encargado del DCCA, Rodolfo Nicoli Segura, sostuvo que el GRA no respondió a la primera solicitud por lo que ayer volvieron a notificarlos por el plazo de 5 días hábiles. "Les pedimos al gobierno que nos diga que muestren el CIRA que debimos haber otorgado. Si no pueden mostrar se supone que no lo tienen. Así no podían haber empezado", consideró Nicoli.

Explicó que debido a que no tienen la ubicación exacta del lugar de la obra, no pueden definir si entregaron el certificado. Anunció que iniciarán una verificación para buscar en sus archivos el documento e iniciarían acciones legales. "Hasta existe la la posibilidad de sanciones penales", advirtió.

Por su parte Napoleón Ocsa sostuvo que tuvieron cuidado de no iniciar el movimiento de tierras. "De acuerdo a la norma si no haces movimiento de tierra, no has cometido ninguna falta. Lo único que se ha hecho es el planillado y la topografía de la vía", confesó.

La intervención de 10 kilómetros lineales se encuentra paralizado en la actualidad. Fue suspendido a días de la ceremonia. En un comunicado Autodema señalaba que se adecuaban a las normas sanitarias que exige el Gobierno ante la pandemia del Covid-19. La idea era retomar los trabajos el 27 de mayo, pero sigue detenida la obra.

¿Entonces qué significado tuvo la ceremonia que encabezó Cáceres? Para Ocsa solo fue acto protocolar. Para el consejero José Luis Hancco insiste que tuvo un motivo particular: "celebrar el cumpleaños del gobernador. Además Hancco agregó que no había necesidad de iniciar las vías porque el Gobierno amplió la vigencia de los EIA de las obras por la cuarentena.❖

Piden retomar reuniones de adenda 13

El gerente de Autodema, Napoleón Ocsa, señaló que presentaron un documento ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que se retomen las reuniones por la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II. Espera que en esta semana hagan las coordinaciones y puedan presentar la documentación ante el MEF, ProInversión y Contraloría. Añadió que se debe aprobar un nuevo cronograma de avance para la firma de la adenda. Por último dijo que en dos meses podría estar definida la adenda que propone el cambio tecnológico de la irrigación del proyecto.