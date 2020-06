Impiden el paso a parientes de Wilber Carcausto y autoridades que viajaban de Puno a Tacna 

Estaba previsto que esta semana arribe a Tacna un grupo de al menos 13 personas para solidarizarse con Wilber Carcausto. La comitiva partió de Azángaro, en Puno, de donde son naturales el exsoldado y su familia.

Luego de estar desaparecido 25 días, el excabo fue hallado el pasado 06 de junio, deambulando en la Ciudad Heroica.

De acuerdo a las pericias, el excabo no fue víctima de violencia física ni psicológica. Pese a ello, sus familiares no están tan convencidos de dichos resultados. El padre del exsoldado, Teófilo Carcausto insinuó que su hijo recibía amenazas y por eso no se animaba a contar todo lo que ocurrió mientras prestaba servicio en el cuartel de Tarapacá (Tacna).

Los parientes de Wilber presumen que las autoridades estarían ocultando información, por lo cual, partieron desde su natal Azángaro (Puno) con rumbo a Tacna para protestar en favor del excabo. El alcalde de Azángaro, Flavio Mamani y otro funcionario los acompañaron. El día que partieron fueron despedidos entre aplausos.

Trascendió que la camioneta y el bus donde viajaban fueron detenidos en el kilómetro 28 de la carretera Binacional, a la altura del control del distrito de Torata, provincia moqueguana de Mariscal Nieto. En este punto no dejan pasar vehículos por el riesgo de contagio del coronavirus.

Los familiares y autoridades de Azángaro quedaron varados y están a la espera que les permitan pasar. Alegan que todos fueron sometidos a pruebas rápidas de COVID-19 y ninguno arrojó positivo. Indican que no organizarán marchas de protesta y solo exigirán una adecuada investigación del caso de Wilber.