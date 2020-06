Familiares denuncian que sereno con COVID está abandonado en Trujillo

La hija de un sereno de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, señaló que su padre está infectado con el coronavirus y la comuna lo ha abandonado, pues no ha le ha ayudado para nada con los gastos de medicinas. La muchacha, mencionó que ni el alcalde esperancino, Martín Namay, ni la asistenta social la apoyaron pese a que ella les manifestó el lunes último que su padre estaba grave.

“Llamé a la asistenta social para pedirle apoyo, para que por lo menos me mandaran un médico para que puedan ver a mi papá, y después de dos horas la señorita se dignó en llamarme, cuando yo ya había conseguido todo gracias al apoyo de mi familia. Hemos tenido que pagar a un doctor para que lo vea a mi papá”, aseveró a través de un video.

PUEDES VER Trujillo: Confirman prisión preventiva a sujeto que obligaba a prostituirse a madre de su hijo

Reveló que el sábado último la enviaron al Centro del Adulto Mayor y la dejaron esperando más de una hora. “No tuve el apoyo y me lo traje a mi papá porque se estaba dañando psicológicamente con ver todos esos muertos. Ahora lo tengo aquí con oxígeno a mi papá. Por mi propia cuenta le he sacado tomografías torácicas que me pidió el doctor que vino a verlo, y adicional le saqué una prueba molecular”, comentó.

La afectada expresó que todos esos gastos los ha cubierto ella. “Esa placa que me ha costado 420 soles, la prueba serológica que me ha costado 180 soles y 1200 soles en pura medicina están corriendo por mi cuenta. La municipalidad no me está apoyando en nada”, lamentó.