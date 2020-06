Defensoría: sistema sanitario en La Libertad ingresa a etapa crítica

De acuerdo a la información recopilada en los establecimientos de salud, la Oficina Regional de Defensoría del Pueblo advirtió que el sistema sanitario en La Libertad está ingresando a una etapa crítica, requiriendo atención especial y prioritaria por parte del Estado, en todos sus niveles de gobierno, sobre todo del nivel central, lo que supone cubrir inmediatamente los requerimientos de personal y equipos.

El Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), de referencia para pacientes con COVID-19, ha llegado al máximo de su capacidad de camas (170). En este momento, 47 pacientes con COVID-19 esperan en triaje ser hospitalizados. Del mismo modo, el hospital de referencia de EsSalud, Virgen de la Puerta, ha completado el número de camas disponibles (130) con pacientes COVID-19.

PUEDES VER La Libertad registra 500 muertes por coronavirus

El otro hospital nivel III de Trujillo es el Hospital Belén, que tiene internados a 214 pacientes, de los cuales 12 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 24 en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN).

Dado que el HRDT no tiene cobertura para más pacientes, el Hospital Belén ha recibido en internamiento a 20 personas adicionales con COVID-19, y recibirá a todos aquellos que presenten síntomas en el triaje instalado en el mismo hospital, a pesar de no tener la infraestructura adecuada.

PUEDES VER Muere técnica en enfermería contagiada con coronavirus

La Defensoría señala que es importante que la población sepa del estado crítico de la situación sanitaria, a fin de que no salgan a las calles sin justificación, no utilicen el transporte público que no cumple con los protocolos de prevención y no ingresen a los mercados donde no existe el distanciamiento social entre compradores y vendedores.

Por ello, recomienda que el Ejecutivo complemente las 100 camas enviadas al Gobierno Regional de La Libertad, acondicionadas en el Colegio Militar Ramón Castilla de Trujillo para casos severos. De igual modo, implemente un hospital de campaña de 100 camas más y contrate personal para pacientes COVID y no COVID.