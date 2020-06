Empresa vendía oxígeno industrial por medicinal para pacientes con COVID-19 [VIDEO]

En una acción conjunta de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la Policía Nacional del Perú (PNP) se intervino una empresa ubicada en Santa Anita, donde vendían oxígeno industrial por medicinal a las personas que tenían familiares con coronavirus.

La empresa denominada ‘Oxígeno Hinostroza’ vendía a sus clientes dicho producto de manera ilegal, ya que no contaban con el permiso del Ministerio de Salud. Incluso, ellos realizaban el reembalsamiento de los balones de oxígeno con oxígeno impuro (industrial).

El director de la Policía Fiscal, Edgardo Garrido López, mencionó que venían investigando a dicho establecimiento, ya que siempre habían colas largas en el local. “Nos pareció extraño y preguntamos a uno de los vecinos, allí es donde nos enteramos”, señaló a Latina.

El comandante indicó que el local tiene otra sede ubicada en El Agustino. “Acá han estado reembasando con oxígeno industrial a balones de oxígeno medicinal. Este oxigeno industrial no contaba con certificación. Además, tiene impurezas y óxidos que afectan a los pacientes con COVID-19”, expresó.

Agregó que si bien no causa la muerte del infectado, este podría agravar la situación crítica. En una entrevista pasada al decano del Colegio Médico del Perú, el Dr. Miguel Palacios, declaró a Diario La República que el oxígeno industrial no puede usarse en pacientes COVID-19 si previamente no lo han convertido a oxígeno medicinal.

“El oxígeno industrial tiene que transformarse en medicinal, porque como industrial no puede usarse. El oxígeno industrial tiene 95 % de pureza y el medicinal tiene 98 %, la concentración de oxígeno es lo que marca la diferencia. A un paciente que necesita oxígeno de calidad no le podemos poner en riesgo utilizando el industrial. Lo que nosotros planteamos es que el oxígeno industrial se transforme en oxígeno medicinal”, dijo.

En la intervención se detuvo a dos personas identificadas como Dani Daniel Vargas Fernández (31) y Andrés Israel Hinostroza Osorio, quienes asumieron la responsabilidad por los hechos ocurridos. Durante el operativo incautaron 100 balones de oxígeno que contenían oxígeno industrial.

“La Policía Nacional mediante la Policía Fiscal estamos avocados a la contrarrestación y adulteración no solamente de medicinas, sino también de oxígeno para combatir las irregularidades”, detalló el comandante.

Ambos detenidos ayudaron con la subida de los balones de oxígeno a un camión de la Policía Nacional del Perú. Ellos serán procesados por atentar contra la salud pública de varios pacientes con coronavirus.

