Una periodista señaló que el medio de comunicación ‘Prensa Chalaca’ la abandonó cuando se contagió de coronavirus. Los representantes de este centro de trabajo no la apoyaron, a pesar de que la joven asegura que se enfermó mientras hacía una transmisión en vivo para ellos.

Su madre y sus hermanas también padecieron la COVID-19, pues la periodista convivió con ellas mientras estaba asintomática.

“Mi hermano se contagió. Mi mamá por cuidarnos se contagió y dio también positivo. Ella tiene 45 años. Estuvo muy mal mi mamá. Casi a punto de morirse porque le faltaba el aire. A mi hermana le faltaba el aire. Sus labios estaban morados”, contó en Prensa Callao TV.

Cuando le comunicó a Carmen, su jefa, que su familia y ella estaban mal por el coronavirus, esta le respondió: “Esa es tu responsabilidad. Debiste usar el mameluco".

La periodista explicó que este medio de comunicación recién le dio los implementos de protección dos semanas después de que se decretara el estado de emergencia.

“Nosotros ganamos por transmisión. Son 10 soles por transmisión. No me da vergüenza decirlo. Es triste porque recuerdo que ese día nos dijeron que nos iban a dar guantes y nos dieron un par de guantes solamente para su publicidad, para tomarnos una foto general. Eso fue a los tres o cuatro días de la cuarentena”, narró.

Este mes, ‘Prensa Chalaca’ le comunicó que le darán una remuneración de 180 soles, dinero que no le alcanzará para cubrir los casi 3.500 que gastó en las medicinas ivermectina y azitromicina.

“Si tú estás en ‘Prensa Chalaca’ es por mí, porque hace tiempo ya no ibas a estar aquí”, le respondió su jefa cuando le pidió ayuda.

“Yo me iba todos los días con bicicleta. Iba a Bellavista, Sarita Colonia, Carmen de la Legua. No me daban para mi movilidad. Las veces que me daban para la movilidad era cuando iba a Ventanilla. Agradezco por darme la oportunidad de trabajar en el medio. Sin embargo, el trato de la empresa y de mi jefa es inaceptable”, comentó.

La Dirección de Red de Salud Bonilla-La Punta atendió su caso. Médicos y enfermeros la visitaron para evaluar su estado de salud y el de sus familiares.

“Cada transmisión que hice no la hice por el dinero. La hice porque quería ayudar. Porque es mi profesión. Para mí ser periodista es ayudar a las personas”, dijo.