Denuncian que clínica de Puente Piedra negó la atención a paciente con problemas respiratorios

Un hombre denunció que en la clínica Monteluz, ubicada en el distrito de Puente Piedra, no quisieron atender a su padre de 61 años, quien presentaba problemas para respirar.

El sexagenario empezó a sentir fiebre, tos y pérdida del olfato desde el lunes 1 de junio, por lo que decidió tomar azitromicina porque sospechaba que se había infectado con el nuevo coronavirus.

Ese mismo día fueron a un laboratorio para que le realicen una prueba rápida, la cual salió negativa. Pero como seguía con los síntomas, en la tarde fueron al consultorio de un médico particular que le recomendó un tratamiento con azitromicina, aspirina, parectamol e ivermectina, como si fuera paciente COVID-19.

El hombre iniciales F.R.G. tomó la medicación tal como le prescribió el galeno, pero los síntomas persistieron, especialmente la fiebre que no bajaba.

Por tal motivo, el jueves 4 de junio su hijo lo llevó hacia una clínica en San Borja, donde le practicaron una tomografía de tórax. Según la familia, solo le entregaron un video del examen, pero no las placas porque les dijeron que se las entregarían al día siguiente.

Horas después fueron hacia un médico conocido y este les aseguró, tras observar los videos de la tomografía, que el paciente presentaba daño en gran parte de los pulmones y por ello recomendaba internarlo de inmediato.

Su hijo llevó al hombre hacia la clínica Monteluz y previamente llamó para averiguar si lo podían recibir en el área de Emergencias. A través de la línea telefónica, el centro de salud privado les garantizó que sí lo admitirían, pero cuando llegaron, la situación cambió por completo.

El hijo cuenta que en la puerta de la clínica, el vigilante colocó el oxímetro a su padre, registrando 88 de saturación. Asimismo, preguntó por los síntomas.

También asegura que el doctor de apellido Segura les indicó en la puerta que no tenían oxígeno ni un área para atender al sexagenario y que por ello no lo podían recibir.

El hijo del paciente cuestiona esta repuesta porque asegura que por la saturación de su padre al menos lo hubieran auscultado.

Insistieron en la puerta para que los reciban, pero siguieron recibiendo respuestas negativas, tal como se observa en el siguiente video.

Intentamos comunicarnos con la clínica Monteluz para solicitar su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta.

La búsqueda por atención continuó

Tras la negativa del establecimiento en Puente Piedra, el hombre llevó a su padre hasta la clínica Jesús del Norte, en Los Olivos, y desde ese jueves permanece internado.

El hijo asegura que por 10 días de hospitalización, deberá pagar S/ 51.000, de los cuales ya canceló S/ 41.000.

El paciente ya no presenta fiebre ni otros síntomas, pero sigue saturando por debajo de 90, por lo que el médico tratante le ha sugerido que ingrese a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

No obstante, la familia asegura que un día en UCI en la clínica Jesús del Norte cuesta S/ 7.000 y ellos no cuentan con esa cantidad de dinero. Por ello, están averiguando si es que posible hacer su traslado hacia el Hospital Almenara, pero a la fecha no han podido conseguirlo.