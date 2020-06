Denuncian despido de enfermera con COVID-19 de hospital de Áncash

Áncash. Luego de anunciar que se ausentaría de su centro de labores en el hospital Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote por sintomatología afín al coronavirus, una licenciada en enfermería fue despedida. Dos días después. el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que era positivo para COVID-19.

Explicó que ella misma tuvo que solicitar al área de Epidemiología la aplicación de un test, por lo que el último 31 de mayo le practicaron el examen molecular ante la falta de controles que denunció.

“Solo falté un día a trabajar porque me sentía mal, yo ya sospechaba que tenía la enfermedad, el 4 me doy con la sorpresa que me llega al Whatsapp la carta de despido, fue un baldazo de agua fría para mí. Me siento decepcionada, he estado trabajando para combatir a este virus y recibo este trato. Es una injusticia”, contó la profesional a diario Correo.

Malestar

El 3 de junio sintió malestar y decidió comunicar mediante un escrito y de forma verbal a su supervisora, pero se recibió una respuesta que no esperó.

El argumento de la decisión fue “abandono injustificado”. Ni bien recibió su resultado acudió con el jefe de Recursos Humanos, quien solo afirmó que se trataban de directivas que no podían pasar por alto.

Maltrato

Miguel Ponce, decano del Colegio de Enfermería de Áncash, consideró como maltrato lo ocurrido con la extrabajadora del área COVID-19 del citado nosocomio.