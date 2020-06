A través de su cuenta de Twitter, La Defensoría del Pueblo manifestó que realizará el seguimiento a las investigaciones contra Andrés Wiese tras ser denunciado por acoso sexual en agravio a la actriz Mayra Couto y una menor de edad.

“A partir del testimonio de la actriz Mayra Couto y del caso de mensajes con contenido sexual entre el actor Andrés Wiese y una menor de edad, desde la Defensoría del Pueblo vamos a efectuar el seguimiento a las investigaciones sobre acoso sexual”, se lee en la publicación.

Asimismo, el órgano constitucional indicó que en los casos de niñas, niños y adolescentes, la diferencia de edad con una persona mayor, los coloca en situación de vulnerabilidad debido a la relación de poder existente y que no puede dejarse de lado.

Esto se da en medio de la controversia que ha generado la denuncia por acoso sexual por parte de una joven de 17 años en el programa Magaly Tv La Firme.

Según el informe emitido el lunes 8 de junio detalla que la joven habría recibido contenido de connotación sexual por parte del actor, vía Instagram, para realizar requerimientos de material de similar por parte de ella.

No obstante, la actriz Mayra Couto decidió no continuar guardando silencio y también denunció por redes sociales al actor, señalando que durante las grabaciones del conocido programa Al fondo hay sitio, ella fue tocada morbosamente por Wiese.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido que me rozabas... No estoy loca, tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces", aseguró la actriz mediante unos mensajes en su Instagram.

