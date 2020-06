Tacna: Padre de soldado sospecha que su hijo tiene miedo de hablar por presuntas amenazas

Los padres del soldado Wilber Arnol Carcausto Uchiri (22) sienten un gran alivio desde la aparición de su hijo, pero a la vez preocupación. El cabo fue encontrado la noche del último viernes deambulando en una calle céntrica de Tacna, tras 25 días de búsqueda.

Según declaraciones que el padre Teófilo Carcausto Uchiri dio a radio Exitosa, su hijo tiene miedo de declarar por presuntas amenazas. “Me siento feliz con mi hijo aunque está traumado, a veces no recuerda, a veces sí (…) Mi hijo tiene miedo de hablar, supongo que lo tienen amenazado”, declaró.

Por su lado, la madre del soldado, Julia Uchiri, agradeció a la población de Tacna que le mostró solidaridad y apoyo para poder ubicar a su hijo. “Que feliz me siento en estos momentos, he caminado cerro, pampas, pegando afiches, carteles, caminando por toda la ciudad”, dijo emocionada.

Nueva protesta

A pesar de haber encontrado con vida al soldado, este lunes un grupo de cerca de 200 personas volvió a protestar en las afueras de la Tercera Brigada de Caballería del Ejército en Tacna.

Los manifestantes exigen que se esclarezca donde estuvo el soldado durante 25 días. La población cree que lo tuvieron retenido en un ambiente del cuartel de Tarapacá bajo presuntas amenazas y agresiones.

Cuando Wilber salió de la comisaría la noche del viernes, declaró a los medios de comunicación que estuvo retenido contra su voluntad en un espacio oculto del cuartel. Sin embargo, en sus declaraciones en la pericia psicológica cambió su versión. Aseguró que él decidió esconderse cansado de las amenazas de las que presuntamente era víctima.

“Me han amenazado (…) A veces cuando venían los suboficiales, me decían te voy a castigar, te voy a meter golpe (…) Yo me quería ir del cuartel, pero estaba ahí nomás (…) Me escondí porque tenía miedo (…)”, se lee en su declaración a la psicóloga.