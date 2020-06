Oswaldo Zegarra Rojas: “El coronavirus llegó cuando estábamos por darles el veredicto a las últimas universidades”

Ya ha cumplido tres meses en el cargo y hace unos días se ha presentado, de forma virtual, ante el Congreso. ¿Cómo le fue?

En esa reunión hice una exposición amplia de lo que nosotros, como Sunedu, estamos haciendo frente a la crisis. No solo continuando el proceso de licenciamiento sino también modificando normas y criterios referentes a la educación a distancia que ha sido bruscamente incorporada a nuestra realidad (en este caso en las universidades).

Con esta experiencia, ¿qué espera de este Congreso, cuyos integrantes tienen claros vínculos con universidades privadas?

He tenido una experiencia positiva, tanto en la exposición como en las preguntas que me hicieron, ya que no fueron en favor de ninguna instancia o con el fin de cambiar el modelo del licenciamiento o la denegatoria de alguna universidad. Todo fue en términos técnicos.

¿No le dijeron su intención de crear otra comisión investigadora a la Sunedu? ¿No cree que sería una perdida de tiempo en estos tiempos difíciles?

El Congreso, la comisión de Educación, me merecen el máximo respeto y si tienen a bien crear una comisión de investigación a la Sunedu, que sería la quinta que nombran, nosotros nos vamos a allanar y les vamos a dar todas las facilidades porque consideramos que nuestras acciones fueron independientes y transparentes, no ligadas a ningún tipo de intereses o presiones políticas de ningún tipo. Nosotros hemos actuado siempre con mucha idoneidad al fiscalizar o licenciar a las universidades.

Actualmente se está discutiendo el proyecto de ley que ampliaría la prohibición para abrir nuevas universidades. ¿Cuál es la posición de Sunedu?

Nosotros hemos sido uno de los promotores de la solicitud de la ampliación de la moratoria porque estamos culminando el proceso de licenciamiento, y por lo tanto no hemos terminado de reordenar la oferta ni hemos consolidado el sistema universitario. Necesitamos un poco más de tiempo. Ahora, la moratoria permite que podamos elaborar propuestas para que aquellas que quieran incorporarse cumplan con un modelo de licenciamiento mucho más exigente.

Si es así, ¿por qué aprobaron un plan de nuevo licenciamiento y luego ampliaron el plazo del cierre de las 45 universidades con licenciamiento denegado? Dio la sensación de que les daban otra oportunidad...

No, la ampliación del plazo del cese de actividades no lo vemos como una acción que favorezca a las universidades denegadas. Nuestro fin último es el estudiante que frente a la situación complicada de la pandemia, el aislamiento, la crisis económica, no ha podido completar esta etapa de trasladarse a otras instituciones. Esto lo vemos bajo una lógica social. Pero hay que considerar algo importante. Esta ampliación no supone que las universidades dejen de ser denegadas, no, ellas seguirán así, no hay vuelta atrás. El asunto está en que estas (tras el fallo de la Sunedu) han debido presentar todo un proyecto para adecuarse al reglamento de cese de actividades de la Sunedu y cumplir con una serie de obligaciones.

Y a eso iba. De las 45 universidades denegadas, está la Telesup que no ha cumplido con informarles la fecha de su cierre definitivo, no les ha presentado el empadronamiento de sus alumnos ni les ha comunicado mecanismos de traslado. En una similar situación está la Particular de Chiclayo. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Van a poder acceder a esta ampliación?

Lamentablemente, la Sunedu ha dado normas que debían cumplir las universidades licenciadas y denegadas. Estas últimas debieron someterse al plan de cese de actividades con las exigencias que usted ha señalado. En ese sentido, aquellas que no han presentado este plan, no van a poder solicitar la prolongación del cese y seguirán impedidas de tener nuevos alumnos y seguramente van a desaparecer.

¿En qué ha quedado el proceso de licenciamiento? Ya solo quedaban siete universidades.

Justamente días antes de que se declarara la emergencia por el coronavirus, el consejo directivo de la Sunedu había dado su veredicto acerca de cinco de las siete universidades que quedaban en el licenciamiento (la Científica del Perú de Loreto, la Autónoma de Ica, la Peruana del Centro de Junín, la José Carlos Mariátegui de Moquegua y la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque). Entonces, cuando estábamos por movilizar al equipo de profesionales para dar a conocer esto, es que se dictó la inmovilización. Esa es la parte que falta, pero ya el consejo directivo ha tomado su decisión y no hay vuelta atrás. Les comunicaremos a ellas ni bien se resuelva la emergencia.

¿Y qué le falta a las otras dos universidades?

El proceso de la Universidad Nacional Ciro Alegría, de La Libertad (que aún no abre sus puertas), demoró porque debía subsanar la documentación presentada. Luego llegó la inmovilización y se estancó la constatación de sus condiciones para hacer su informe final de licenciamiento. En cambio, el proceso de la Uladech (Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote) ya estaba casi terminado, para el dictamen fi nal del consejo directivo, pero tampoco se pudo hacer la verifi cación presencial fi nal por la emergencia. Ahora, la Uladech también está inmersa en un proceso de fusión con la Universidad Benedicto XVI de Trujillo y esta etapa también retrasó el fallo final.

¿Cómo encontró el Covid-19 a las universidades en relación a la educación virtual?

Hay 91 universidades que han presentado a la Sunedu su plan para implementar la educación a distancia y hay otras 30 que no estaban preparadas y que están haciendo esfuerzos para mejor su plataforma virtual, su conectividad y capacitar a sus docentes para este reto.

¿Cuántas denuncias encontraron de parte de alumnos?

A la fecha, hay 1.404 denuncias, de las cuales la Sunedu ya ha dado viabilidad el 70%. Hay un grupo de denuncias que no tienen cabida y hay otro grupo importante relacionadas a los montos de las pensiones. Esto lo hemos derivado a Indecopi.

Con la labor de los científicos en la pandemia, queda claro que la investigación en las universidades debe ser prioridad.

Sí, claro. Desde que empezó la reforma universitaria con la presencia de la Sunedu ha habido un progreso en el número de las investigaciones. Por eso, cuando Concytec propuso un apoyo económico para los proyectos que ayuden a enfrentar esta emergencia, el 60% lo alcanzaron las universidades. Gracias a eso hay desarrollo de pruebas, de ventiladores mecánicos y hasta de vacunas. Esto nos da una idea del alcance del investigación al servicio de la población.