Renovar pase laboral vehicular LINK | El Poder Ejecutivo dispuso el pasado 25 de mayo, a través del Decreto Surpemo Nº 094-2020-PCM, la extensión del estado de emergencia y una serie de medidas para avanzar hacia la etapa de la “nueva convivencia”. Entre las disposiciones se señala que se deberá solicitar nuevamente el Pase Laboral y el Pase Vehicular Distrital, documentos que permitirán transitar a los ciudadanos que lo requieran durante la cuarentena y que deberán renovarse cada cuatro días y 48 horas, respectivamente. Por ello, el Ministerio de de Defensa y el Ministerio del Interior publicaron en conjunto un comunicado en el que se brindan las pautas para acceder a los pases.

En esta nota te presentamos a detalle el procedimiento para renovar o tramitar los pases que te permitirán trasladarte durante este periodo de pandemia, de acuerdo con las restricciones adoptadas por el Gobierno.

¿Cómo sacar pase para vehículos particulares?

El Pase Vehicular Laboral está destinado únicamente a aquellas personas que inician sus labores en las actividades económicas determinadas que previamente ya gestionaron su Pase Personal Laboral y requieren trasladarse en sus vehículos.

Para solicitar el Pase Vehicular Laboral debes seguir los siguientes pasos:

1. Ingresa a la web oficial: www.gob.pe/pasevehicular

2. Coloca tu número de DNI y fecha de emisión.

3. A continuación deberás completar la información personal requerida, todo lo necesario para poder circular.

4. Posteriormente, ingresa el motivo del pase (trabajo en producción, abastecimiento, establecimiento de salud, telecomunicaciones, reparto de comidas, servicios, finanzas, minería, sector público, etc).

5. En la parte final de la ventana, completa la información de tu centro de trabajo, dónde estás realizando la labor, hasta dónde te diriges.

6. Finalmente, ingresa la placa de tu vehículo, marca el casillero “Declaración” para aceptar que la información brindad es verídica, y dale clic en “Solicitar”.

Con esto, ya deberías estar acreditado para poder circular.

Pase vehicular distrital LINK

¿Cómo renovar mi pase laboral?

Si ya cuentas con un pase laboral y deseas renovarlo, debes ingresar la la plataforma web búsqueda de pases y colocar tu número de documento de identidad. Al final de la página, haz clic en el botón ‘renovar pase’. Después deberás digitar el número de celular con el que solicitaste el pase. Luego, verifica tus datos y dale clic en Renovar para extender la vigencia de este. Recuerda que el Pasa Personal Laboral deberás renovarlo cada cuatro días.

Buscar Pase Laboral

Pase Vehicular Distrital

El Gobierno peruano también autorizó el uso de vehículos particulares con el fin de que las personas puedan abastecerse de alimentos, medicinas y realizar operaciones financieras sólo en el distrito en el que se reside, Cabe resaltar que, para estos casos, sólo se permite una persona por vehículo.

Quienes necesiten utilizar el auto para estas gestiones, podrán solicitar su Pase Vehicular Distrital en la web habilitada el pasado lunes 25 de mayo. Para ello, deberás ingresar tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo, placa del vehículo y distrito en el que resides.

Para solicitar tu Pase Vehicular Distrital, accede al siguiente enlace: www.gob.pe/pasevehicular. Este pase especial deberá ser renovado cada 48 horas.

¿Cuáles son las disposiciones generales del estado?

Dentro de las medidas anunciadas, el Poder Ejecutivo dispuso ciertas normas generales para aquellos que necesiten transitar durante el estado de emergencia.

A continuación, las disposiciones:

- Aquellas personas que transiten en vehículo deberán llevar el Pase Vehicular respectivo visible en el parabrisas delantero.

- Los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Bomberos en ejercicio de sus funciones podrán circular con vehículos particulares debidamente identificados.

- Las personas que requieren asistir a establecimientos de Salud para atención médica de emergencia por encontrarse en grave riesgo, podrán circular con su vehículo particular.

- Durante la inmovilización social obligatoria y en casos de emergencia, los vehículos deberán transitar con las luces interiores e intermitentes encendidas, a una velocidad no mayor de 30 km/h.

¿Cuáles son las sanciones si salgo con mi auto y no tengo el pase vehicular?

Según el Decreto Supremo N° 006-2020-IN, publicado el 15 de abril en el diario oficial El Peruano, circular con vehículo de uso particular sin autorización es considerada una falta grave. Si no acatas las restricciones al uso de vehículo particular, los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP están facultados para retener tu tarjeta de propiedad y tu licencia de conducir. Asimismo, podrán imponerte la infracción M41, la cual se sanciona con una multa de S/ 6.300.

Además, serás conducido a la comisaría más cercana para un control de identidad, en el que te tomarán una foto y te registrarán. Igualmente, si no contabas con permiso para circular durante el horario de aislamiento social obligatorio, te citarán posteriormente para abrirte una denuncia penal.