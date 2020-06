Evelina de 37 años se convirtió en una de las 89.556 personas que superaron el coronavirus en nuestro país. Tras sufrir tos, dificultad para respirar y pérdida del olfato y gusto, la madre de familia y vendedora de golosinas acudió a un centro de salud.

Contó que tenía miedo de ir a un hospital, pues estos se encuentran colapsados por la alta cantidad de contagiados. El jueves 21 de mayo, cuando fue al establecimiento de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este, una doctora la atendió y le brindó de forma gratuita las medicinas que necesitaba.

“Preferí ir al centro de salud que está cerca de mi casa, grande fue mi sorpresa cuando la doctora me atendió y me dio tratamiento gratuito. Gracias a eso, ahora estoy recuperada”, contó.

Recibió la ayuda por la campaña “La hora de la atención primaria”. Tras cumplir con las indicaciones de los médicos, fue dada de alta y ahora tendrá que cumplir el aislamiento domiciliario.

La médica Ana María Vásquez explicó que la paciente recibió monitoreo telefónico y acompañamiento emocional. Las hijas de Evelina también se beneficiaron de este último servicio.

“Durante 15 días no pude ver a mis dos hijas y eso me dolía mucho, pero a la vez, ellas eran mi principal motivo para seguir luchando. Cuando me dieron de alta lloré porque sé que todavía podré verlas crecer y estar con ellas. El apoyo de los psicólogos fue de gran ayuda”, afirmó Evelina.

La Diris Lima Este capacitó a doctores que laboran en los 31 centros de salud de esta zona de la capital. Recibieron indicaciones para evaluar a los pacientes y estandarizar el tratamiento para personas con síntomas leves de COVID-19.