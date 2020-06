Coronavirus en Perú. Hace unos días los representantes de los buses de trasporte público pidieron que se amplié la flota de sus unidades, ahora los que han salido a reclamar porque no se les permite aún trabajar son los autos colectivo, que representan a 2500 unidades de las 29 empresas que hacen este servicio de Trujillo hacia los distritos y viceversa.

Son más de 10 mil familias que se están perjudicados al no poder laborar, los autos colectivos, que representan a un total de 2500 trabajadores conductores y que movilizan a más de 800 mil usuarios.

Esperanza Yarlequé asesora legal de las empresas de autos colectivo, indicó que hay una discriminación por parte de la gerencia de trasportes de la Municipalidad de Trujillo, al no permitir que puedan laborar estos vehículos.

“Esto es un acto de discriminación por parte de la gerente de trasportes (Jessica Flores), que no atiende a los gerentes, ni directivos de las empresas, que quieren hacer llegar sus propuestas. Ellos en este sector trasporte auto colectivo, están con tarjetas de circulación y permisos de operación vigente, no se entiende porque no quieren dejarlos trabajar”, señaló Yarleque.

Protocolos de bioseguridad

Señalan que tienen los protocolos de bioseguridad para poder garantizar la salud de sus usuarios, por lo que exigen una reunión con la gerente de trasportes, para dar detalles de todo ello y empezar a laborar.

La República intento comunicarse con la gerente de trasportes de la MPT, Jessica Flores, pero no fue posible obtener su versión.