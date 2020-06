Coronavirus en Perú. Un técnico de enfermería falleció en el Hospital Regional Lambayeque (HRL) tras luchar incansablemente durante varios días contra la COVID-19.

El hombre de unos 50 años laboraba en el servicio de emergencia del Hospital Regional Docente Las Mercedes y tenía 30 años de servicio.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería del HRL informó que a nivel nacional han fallecido al menos once técnicos asistenciales a causa del nuevo coronavirus.

En este contexto, el gremio médico pidió a las autoridades asegurar la dotación de equipos de protección personal para proteger al personal asistencial que labora en la primera línea contra la COVID-19. El personal de salud sostiene que no se estaría entregando los implementos debido a que existe un déficit, lo que ocasiona que menos especialistas puedan atender a los pacientes hospitalizados.

“Desde el día jueves 04 de junio del 2020 se viene exponiendo con estos insumos de mala calidad, obligando al personal de salud a comprar sus propias mascarillas. Esta situación ha obligado a los coordinadores de cada servicio a racionalizar los recursos humanos. No se está abandonando el cuidado de los pacientes, pero se deja en claro que ante esta medida no somos responsables de que los pacientes no reciban una atención de calidad”, se lee en su pronunciamiento.

Además, médicos, enfermeras y técnicos realizaron una serie de observaciones a las mascarillas N95 que les entregó la entidad pues sostienen que son “protectores de boca para polvo y de uso industrial, no siendo los ideales para el trabajo hospitalario”.