Callao: disparan a hombre en su vivienda durante emergencia nacional

La noche del domingo 7 de junio, una vecina del sector Márquez del Callao tocó la puerta de la casa de Luis Vergara (39). Llamó a los vecinos después de que la entrada se abrió sola, pues observó su cuerpo tendido.

Ellos alertaron de lo sucedido a la Policía Nacional y contaron que la víctima estaba tomando licor desde tempranas horas con otros 4 hombres. Estos incumplieron la inmovilización social para acudir a la vivienda de Vergara, quien era el único que residía en el predio.

“Es mi hermano y yo no voy a parar hasta hacer justicia. Ya sé los nombres de los que han estado tomando con él. No solamente son 2, son 4. No voy a parar hasta que lo agarren. Es de acá [de Márquez]. No puedo decir más. La policía se va a encargar de eso”, reveló la hermana de Luis a Vía Tv.

Peritos de Criminalística sacaron de la casa una botella de ron y observaron un arma de fuego.

Los sujetos que habrían cometido el crimen huyeron del lugar. Según la hermana de Luis, ellos viven en la zona de Márquez.

Los vecinos también aseguraron que escucharon golpes, por lo que se cree que habían discutido antes de que el hombre fuera asesinado.

Personal de Fiscalía retiró el cadáver de la vivienda.