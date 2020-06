Una menor denuncia al actor Andrés Wiese porque este le habría enviado video desnudo y fotos íntimas a través de su cuenta en redes sociales, según difundió el programa Magaly TV La Firme.

El informe emitido este lunes 8 de junio detalla que la adolescente de 17 años habría recibido contenido de connotación sexual por parte del actor, vía Instagram, para realizar requerimientos de material de similar por parte de ella.

El programa de Magaly Medina, según la presentadora, tuvo acceso al celular de la menor y mostró estos registros vía televisión.

“Él términó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Me enviaba videos y me pedía que yo también le mande. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, señaló la denunciante.

Según la adolescente, todo empezó el 8 de mayo, cuando lo etiquetó en una historia de Instagram y luego, él habría iniciado el envío de los contenidos íntimos.

Aunque los mensajes son considerados por algunos usuarios de redes sociales como sexting, el hecho de que quien acusa sería una menor de edad dificulta la situación del actor peruano y es una situación de poder debido a la fama del personaje.

Sin embargo, hay un vacío legal en cuanto a medidas de sanción contra este tipo de acciones que involucran a menores de edad, según precisó la abogada Claudia Zumaeta.

“No se considera un delito. No podría ser acusado por acoso, ni exposición de imágenes. Lo triste es que no, lo cierto es que el derecho evoluciona como evoluciona la sociedad. Muchas veces se evidencia abuso a los derechos de los menores, a veces se dejan llevar porque son sus artistas, son sus fans”, señaló la especialista.

Vale precisar que hace unas semanas, Andrés Wiese denunció ser víctima de acoso sexual, luego de que decenas de hombres y mujeres realizaran comentarios desinhibidos en las publicaciones que el actor realizaba en sus redes sociales.

Mayra Couto denuncia públicamente por acoso y maltrato a Andrés Wiese

Luego de que este lunes una menor haya denunciado a Andrés Wiese por haberle enviado un video desnudo y fotos íntimas, la actriz y excompañera de grabaciones, Mayra Couto, responsabilizó al actor de haberla acosado y maltratado.

Tras el informe del programa ‘Magaly Tv La Firme’, en donde una adolescente de 17 años afirmó que, el también modelo, le envió contenido sexual a sus redes sociales, Mayra Couto decidió no quedarse callada y lo denunció de haberla tocado y hasta de intentar besarla en distintas oportunidades.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido que me rozabas... No estoy loca, tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces", aseguró la actriz mediante unos mensajes en su Instagram.

