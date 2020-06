UNFV: trabajadores denuncian que llevan dos meses sin percibir sus ingresos completos

Trabajadores de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) dieron a conocer que, desde el inicio de la emergencia sanitaria provocada por la expansión de la COVID-19 en el país, los pagos que perciben han sido recortados de forma arbitraria por autoridades de la institución educativa.

La situación ha generado un profundo malestar en el Sindicato de Trabajadores Administrativos, luego de que el pasado mes de abril no se les otorgara el pago correspondiente al concepto de “Productividad”. Dicha irregularidad se repitió en mayo, con lo que los afectados decidieron recurrir a la Defensoría del Pueblo para que este escenario no se siga prolongando.

Ante ello, la entidad emitió un oficio el último miércoles 3 de junio, dirigido a Juan Alfaro Bernedo, rector de la UNFV, a fin de que se esclarezca el panorama que viven actualmente los trabajadores de la casa de estudios. De acuerdo al testimonio de los empleados, el corte de este beneficio ha menoscabado seriamente las circunstancias en que enfrentan la crisis desatada por la pandemia.

“Estamos en una situación crítica. El rector anuló el pago aduciendo que no había ingresos y no lo percibimos desde abril. Esta situación se ha agravado con la crisis que estamos viviendo, mis compañeros están pasando por problemas económicos”, reveló Elizabeth Ávalos, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos ‘Fraternidad’, en declaraciones a La República.

En la actualidad, el mencionado sindicato está conformado por 610 miembros. Con ello, según explican, al recortar único beneficio social que reciben los trabajadores administrativos se afecta a más de 800 familias. Algunas de las cuales, incluso, ya se han visto directamente perjudicadas por el nuevo coronavirus.

“Son diez familias en las que han muerto personas [por la COVID-19] en el área administrativa. Una compañera ha fallecido hace poco porque no pudo comprar el balón de oxígeno. Es la quinta que fallece por la pandemia. Hay algunos trabajadores que tienen deudas con bancos. Lo que nos ayudaba era este beneficio que percibimos desde el 2011 y está amparado por la ley”, relató Ávalos a este medio.

En efecto, en 2011 la UNFV reconoció este derecho a los trabajadores mediante un convenio colectivo, siendo aprobado a través de una Resolución Rectoral que, desde abril, viene siendo incumplida por las autoridades. En tanto, los afectados se mantienen aguardando la respuesta de Alfaro Bernedo.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha amparado el pedido de los trabajadores. Así, se ha solicitado expresamente al equipo rectoral de la Universidad Villarreal, en el más breve plazo posible, entregar “un informe detallado sobre las medidas adoptadas para regularizar el pago del incentivo 'Productividad’ correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020 y garantizarlo para los meses siguientes”, según se lee en el oficio.

“El rector nos dice que lo están viendo, pero no ha respondido. Yo personalmente le he pedido por teléfono, en tres ocasiones, que al menos se pronuncie en las redes sociales de la universidad. Me dijo que lo iba a hacer pero hasta ahora nada”, indicó la secretaria general del sindicato.