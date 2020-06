Joven viajero varado en Perú se niega a regresar a su Argentina natal a menos que le permitan trasladarse con sus dos perros, Chamo y Nilo. Michael Graef recogió a ambos cuando viajaba por Colombia y Ecuador, respectivamente.

Graef recorría Sudamérica con fines turísticos y recién había llegado al país cuando lo sorprendió la declaración de emergencia sanitaria.

El consulado argentino le ofreció la posibilidad de regresar pero no le permitían llevar a sus dos “ángeles” peludos, como él los llama, en el avión. No dudó en rechazar el vuelo humanitario.

“Son un sustento emocional para mí, yo no los puedo dejar. Me iría caminando [a Argentina], no los dejaría”, asevera en un reportaje emitido por Cuarto Poder.

Recientemente, la institución le facilitó un pasaporte provisional, y solo faltaría la respuesta acerca de la situación de los canes.

Su madre, Sofía, afirmó que lo espera en su casa en la provincia de Misiones, ubicada en la frontera con Brasil y Paraguay. “Estoy preocupada por mi hijo”, indica en una entrevista.

En el desierto de la costa peruana, Michael y sus dos amigos pasaron las situaciones más difíciles que se pudieron imaginar. Soportaron hambre y calor a tal punto que el argentino estuvo a punto de cazar a un zorro.

“Vi un zorrito y lo vi asado; prácticamente, me lo quería comer. El hambre aprieta, pero lo perdoné”, reveló.

Actualmente, Michael, Chamo y Nilo sobreviven de lo que los vecinos del parque Habich del distrito de Jesús María les puedan donar.