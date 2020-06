Al término de una supervisión al servicio de transporte público en Trujillo, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad advirtió que los microbuses y taxis que circulan con pasajeros por la ciudad incumplen las medidas sanitarias de protección aprobadas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19.

La entidad identificó que, en la mayoría de las 50 unidades de transporte supervisadas, no se cumplía con el distanciamiento mínimo entre pasajeros y se excedía el aforo máximo permitido. Asimismo, en los vehículos que realizaban el servicio de taxi, la mayoría no tenía instalados los separadores acrílicos de aislamiento, y en otros casos los elementos colocados eran de plástico y no cumplían con el espesor mínimo de 4 milímetros, establecido en la Resolución Ministerial 258-2020-MTC/01.

Ante esta situación y para garantizar el respeto a las normas de seguridad y protección personal, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad recomendó a la Municipalidad Provincial de Trujillo realizar de manera constante acciones de fiscalización al servicio de transporte público de pasajeros, brindando a los fiscalizadores los elementos de bioseguridad requeridos, de tal manera que los transportistas de la ciudad usen siempre mascarillas en buen estado, elementos de desinfección de manos, y realicen la limpieza y desinfección de los vehículos.

“Si bien la entidad municipal ha aprobado recientemente la circulación del 50 % de la flota de microbuses, esta medida debe garantizar que las empresas de transporte público autorizadas para circular respeten los protocolos sanitarios a fin de evitar que este servicio sea un foco de contagio del COVID-19”, manifestó el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Agüero Lovatón.