Liz Ferrer Rivera

Tacna

Después de 25 días de desaperecido, el cabo Wilber Carcausto Uchiri (22) fue encontrado ayer en el Cercado de la ciudad de Tacna. Sus padres Teófilo y Julia por fin pudieron abrazarle tras días de búsqueda y angustia pero aún quedan muchas interrogantes sobre lo que sucedió con este joven que prestaba servicio en el cuartel Tarapacá.

Wilber fue ubicado por una patrulla de la Unidad de Emergencia de la Policía, a las 23:10 horas del viernes en la intersección de la Av. Leguía con el pasaje Banchero Rossi. Las cámaras de seguridad de la zona captaron al joven caminando por esas calles. De inmediato fue llevado a la Central Operativa de Investigación Criminal, donde se investigaba su caso.

“No me escapé, las personas (oficiales) me gritaban, me decían te voy a meter al agua”, fueron sus primera declaraciones a la prensa. Su padre, Teófilo Carcausto y su abogada Ruth Blass, sostuvieron que según el cabo, él habría estado retenido todo este tiempo en el cuartel.

El fiscal Juan Coya Ponce señaló que tras el examen médico legal, se determinó que el soldado no presenta lesiones antiguas o recientes. Eso sí, tiene un cuadro de deshidratación. Además es evidente su pérdida de peso y aspecto descuidado.

Los cuatro fiscales que investigan la desaparición acudieron ayer al Tarapacá para confirmar o descartar la versión de Wilber, quién habría afirmado que vivió por unos matorrales, en los linderos del cuartel, a los pies del cerro Arunta. La Fiscalía ordenó la pericia psicológica y un examen toxicológico y descartó el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud en el caso. Se sigue investigando la desaparición y sus causas.

La protesta y los medios

Carcausto fue visto en el cuartel por última vez la tarde del 10 de mayo. No se presentó a su guardia de noche y el Ejército se comunicó con su familia el día 11, informando y consultando por su paradero. La familia interpuso la denuncia ante la Policía ese mismo día y fue allí en que se inició la investigación.

Los padres de Wilber llegaron desde Azángaro (Puno) y el caso no cobró notoriedad hasta el martes 02, cuando ellos se sentaron con sus letreros frente a la Tercera Brigada de Caballería con el mensaje "Qué hizo con mi hijo". Seis policías los intentaron detenerlos cargándolos y empujándolos, y todo ello fue filmado y reproducido en las redes sociales. El llanto de los progenitores y su búsqueda conmovió a toda una ciudad.

Se desató la protesta social. El clamor de los manifestantes era que radio Exitosa, uno de los primeros medios que entrevistó a los padres, esté presente en todas las diligencias. Sentían que solo así se podía garantizar la transparencia del proceso.

La familia del cabo también lo sentía así y ello era respaldado en las protestas. En la radio se daba micrófono abierto para quienes desearan opinar, oyéndose hipótesis e insultos a las instituciones involucradas. Se transmitió a los reservistas buscando a Wilber en los cerros. La radio publicó el hallazgo de un pantalón militar y de inmediato los internautas reaccionaban: ¡Lo han matado! ¡Entren al cuartel con palas! ¡Justicia!

La Fiscalía y Policía realizaban sus diligencias mientras los padres sufrían en cada día de protesta exigiéndole al Ejército respuestas sobre su hijo. La madre sufrió desmayos, que también fueron transmitidos por la radio. La ira de la población crecía, los seguidores de las transmisiones también.

“Los medios no participan de diligencias fiscales. Los medios debemos informar. No son las opiniones las que resuelven las investigaciones. Debemos orientar, no alimentar la desesperación”, comentó al respecto el exdecano del Colegio de Periodistas, Tony Machaca.v

Fuero Militar Policial definirá su futuro en el Ejército

El inspector general del Ejército, Próspero Díaz Arrué, informó que será el Fuero Militar Policial quien decida el futuro del cabo Wilber Carcausto en su institución. Por ahora, el Ejército esperará que la Fiscalía concluya la investigación respecto a qué ocurrió durante los 25 días que el joven estuvo desaparecido.

Díaz explicó que Carcausto tiene en su contra una denuncia por presunta deserción la cual fue planteada ocho días después de su desaparición. Añadió que una vez la Fiscalía acabe su trabajo, deberá poner a disposición del fuero al cabo.

Será este organismo, que administra justicia a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, quien decida su baja, su detención o su citación bajo comparecencia. Reiteró que no hubo agresiones en contra el soldado en el cuartel. Los padres no confían en esa versión y creen que ocurrió lo contario.