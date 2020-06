Richard Swing: ¿Disfrazando la corrupción?

César Caro

Varios amigos inteligentes y honestos me hacen nuevamente llegar objeciones al contenido de mi último artículo, siguiendo en gran parte el razonamiento de Gloria Montenegro, la aún ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quien refiriéndose al caso Swing, señaló que “han habido casos anecdóticos en todos los Gobiernos. Es tiempo de que el Perú avance hacia una nueva democracia. Lamento que este tipo de cosas nos quiten tiempo y energía cuando tenemos que trabajar al 100% por el país”; dejando de lado que más allá de la cantidad, lo que se debe impedir y/o castigar es que el poder de turno disponga de los fondos públicos como si fueran propios.

Siguiendo este razonamiento podríamos decir que para “políticos” como la Montenegro, lo “normal” es que existan actos de corrupción, a pesar que de la boca para afuera la rechazan. En suma, una doble moral que hoy con la excusa de la lucha contra la pandemia, les permite cerrar o entornar los ojos, ante manifiestos actos punibles, haciéndonos recordar como justificación estólida lo ocurrido en gobiernos anteriores, en uno de los cuales bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo se permitió, aparte de malbaratar empresas y recursos públicos, convertirlos en humo con el beneplácito o indiferencia de gran parte de la opinión pública.

Tenemos que remover nuestra apatía. Hace falta ser obstinados en el rechazo y castigo a la corrupción, esté donde esté, al margen del volumen de los recursos públicos que el poder de turno disponga como si fueran propios, bien para sus bolsillos o de sus protegidos. En dicho sentido, el caso Swing debe ser emblemático. Y si bien es cierto que no es un caso aislado en nuestro país, en el cual el cinismo y la impunidad parecieran ser la regla y no la excepción, si podría tener serias implicancias si realmente deseamos extirpar los mecanismos de corrupción, ¡sobre todo los del poder de turno!

Dicha pandemia, dicha putrefacción, nos debería hacer ver lo evidente. No solamente los gobernantes están implicados en dichos actos, sino también casi todos los políticos elegidos en cargos de gestión pública, los congresistas elegidos por el pueblo, los ministros propuestos por el gobernante y aprobados por el congreso, el poder judicial, las fuerzas militares y policiales, los funcionarios y servidores públicos, etc. Es decir que podría decirse que nuestra democracia representativa es además de mediocre, casi totalmente permisiva con la corrupción en el sentir de las grandes mayorías, que usualmente hacen suyo el decir: “…roba, pero hace obra”. Y en tanto el dinero sea el supremo valor y no modifiquemos la actual base socio-económica, así se promulguen las leyes las más bellas, el desempleo, la pobreza, la mediocridad, el egoísmo individual y colectivo y la corrupción continuarán vigentes.

Y seguirán haciéndose ciertas compras, concesiones y construcciones, como por ejemplo la de cierto avión Antonov, hechos ante los cuales Swing sí podría ser una anécdota gracias a la ceguera interesada y obtusa de gran parte de los “desconcertados habitantes” de nuestra patria, que contemplan cuán cierto es la frase atribuida tanto al mariscal Benavides como a Benito Juárez: “¡Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley!”