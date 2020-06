'Peter Ferrari’ es puesto en libertad tras cumplir 41 meses de prisión preventiva

El último viernes 5 de junio, Pedro David Pérez Miranda, conocido en el entorno delictivo como ‘Peter Ferrari’, fue puesto en libertad tras haber cumplido 41 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos, cuyo origen habría sido de la minería ilegal.

De acuerdo a información de Canal N, ‘Peter Ferrari’ se encuentra actualmente en Lima, alojado en un hotel de San Borja. Había sido recluido en el penal de Cochamarca, ubicado en la ciudad de Cerro de Pasco, donde cumplió la privación de su libertad desde setiembre de 2019.

Ahora, la información difundida apunta a que Pérez Miranda fue puesto en libertad bajo comparecencia, por lo que continuará siendo investigado por la Fiscalía. Asimismo, se ha reportado que, siguiendo una frecuencia mensual, deberá acudir a la Sala Nacional para informar o justificar las actividades que realice en adelante.

“Yo no tengo nada que ocultar, no he cometido ningún delito. Todas mis cosas lo he hecho por el conducto regular. No he hecho nada ilegal. Estoy listo para seguir cooperando con la justicia del país”, sostuvo ‘Peter Ferrari’ en declaraciones para Canal N.

Como se recuerda, las investigaciones contra ‘Peter Ferrari’ se iniciaron hace siete años, en 2013, cuando fue detenido en Aduanas con 213 kilos de oro. Desde entonces, el Ministerio Público ha desarrollado un seguimiento de sus actividades.