Lurín: delincuente burló seguridad y robó 11 sacos de arroz de un mercado [VIDEO]

Una cámara de seguridad captó el preciso momento en que delincuente robó un total de 11 costales de arroz del Mercado de Lurín. El ladrón ingresó con una carretilla al centro de abastos y empezó a cargar saco por saco burlando la seguridad en pleno estado de emergencia por coronavirus.

Otro dispositivo de grabación ubicado en el estacionamiento registró el instante cuando el sujeto, identificado como Carlos Santisteban Acosta de 25 años, buscaba un taxi para dirigirse a su domicilio con la mercadería hurtada. Inmediatamente, la Policía de San Bartolo logró detenerlo y lo trasladó a la dependencia correspondiente.

PUEDES VER Diez regiones siguen luchando contra la COVID-19 y no registran nuevos fallecidos

El hombre intentó justificarse argumentando que lo hizo por necesidad, puesto que perdió su empleo. Según el interrogatorio, el delincuente manifestó que su plan era vender algunos sacos de arroz mientras la otra parte, consumirla.

“En la tienda no había nadie, he agarrado y he comenzado a cargar […]. Yo trabajaba de cobrador, sino que voy y no hay trabajo”, indicó el ladrón. “¿Con qué solucionas tus problemas?, ¿robando?, ¿sabes lo que has hecho, no?, ¿estás aceptando tu responsabilidad?”, preguntó el comisario. “Sí, cometí un error”, concluyó.

PUEDES VER Cortes de luz: horarios y distritos afectados desde el 8 de junio

Además de los once sacos de arroz robado, la Policía encontró dos costales de azúcar. Después del interrogatorio en la comisaría, Carlos Santisteban fue trasladado al Departamento de investigación criminal de Lurín para continuar con el caso.

Newsletter Sociedad LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.