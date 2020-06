Cusco post COVID-19: “No se puede reactivar lo malo que se venía haciendo”

Cuando la pandemia llegó a territorio peruano, no fueron pocos quienes pronosticaron que Cusco sería la ciudad más afectada por la COVID-19, por tratarse de la segunda ciudad más cosmopolita del Perú, después de Lima, y por ser el epicentro del turismo en el país. Incluso, su primer fallecido fue un turista extranjero. Sin embargo, mientras en otras ciudades del Perú los hospitales colapsan y crece el número de víctimas, en Cusco ya se habla de reabrir los servicios turísticos. El presidente regional, Jean Paul Benavente García, se muestra cauto pero optimista ante el futuro de la ciudad-ombligo:

¿Cusco ya debería reabrir los servicios básicos para reflotar el turismo?

En principio, nuestra propuesta es que se regule la normativa, protocolos y otros, no solo para Lima, sino más bien, que se regule pensando en las características y respuestas que se vienen dando de manera diferente por las regiones. Cusco, hasta el momento es la región con la menor letalidad, a pesar de que pudo ser la región donde debía estallar la pandemia, incluso antes de Lima. Al primero de junio se ha logrado evacuar con éxito 7728 extranjeros, sin embargo, esta situación, de ninguna manera nos hace caer en triunfalismos, y esperemos controlar la epidemia del COVID-19. La reapertura de los servicios básicos debe ser gradual, depende de algunos factores; sobre todo la demanda. ¿Quién está dispuesto a viajar? Por tanto, la tarea fundamental es construir nuestra propia marca, prepararnos para reanudar lo más pronto posible el turismo, con el mensaje de ser el destino turístico Cusco-Machupicchu, que mejor respuesta y control sanitario tiene frente al COVID-19. Un mensaje de seguridad es lo que vamos trabajando en la ya instalada comisión de reactivación del turismo.

Diversos gremios proponen reabrir restaurantes, hoteles y otros servicios turísticos en aquellas ciudades, destinos o distritos donde la pandemia ha sido controlada. Por ejemplo, Cusco, otras ciudades del sur andino y los distritos turísticos de Lima. ¿Comparte usted estas propuestas?

Nuevamente, interesa discutir sobre la demanda que pueda visitar el destino y utilizar los servicios turísticos, los hoteles, los restaurantes, etc. En principio para una demanda local y gradualmente para una demanda regional y finalmente para la demanda de turismo receptivo (a finales de este año). Se ha estado pensando en unir las burbujas turísticas, espacios metropolitanos de Santiago de Chile podrían volar directo a Cusco, Bogotá tiene la misma posibilidad; La Paz; Salta en Argentina; incluso pensar en Galápagos en los que se puede realizar vuelos directos. Estas alternativas están sustentadas en la poca letalidad del COVID-19 en dichos espacios, además en Perú, la macro región sur tiene indicadores alentadores respecto a que el COVID-19 “tiene soroche”. Nuestro mensaje irá un poco más allá de la espera del turismo extranjero de mercado emisores lejanos. Mientras tanto, lograr el aprendizaje necesario para incorporar los protocolos adecuadamente.

¿Una buena fecha sería el primero de julio?

Cusco viene trabajando en los protocolos, en buena hora que inicie lo más pronto posible. No obstante, sigo apostando por prepararse ahora, hay muchas tareas que cumplir; como el tema de control sanitario, la capacidad de respuesta en las zonas de afluencia turística y la responsabilidad de las empresas para adaptar protocolos que sean seguros y menos burocráticos. Desde la dirección sectorial se vienen programando los viajes a las zonas turísticas para aplicar los pilotos de estos protocolos y de acuerdo a ello, la comisión de reactivación del turismo seguramente evaluará y alcanzará las mejoras correspondientes. Dependerá mucho de dicha evaluación.

El turismo cusqueño está centralizado en Machupicchu y la ciudad de Cusco. ¿Qué otros destinos cusqueños se deberían incentivar para descentralizar el turismo local?

El destino Cusco-Machupicchu es el que atrae a nivel nacional e internacional. Aprovecho para dar un mensaje de recuperación ordenada del destino; no podemos reactivar lo malo que se venía haciendo, tenemos que reinventarnos, reordenarnos y prepararnos para ese nuevo flujo turístico que se viene. Y eso pasa por descentralizar el turismo local, con otros atractivos y una planta turística formalizada (El COVID-19 ha venido para llamarnos la atención y decir que debemos formalizarnos mejor y aprovechar las oportunidades que el Estado brinda a la empresa responsable) en un espacio regional con mayor conectividad y mejores protocolos de visita. Tenemos nuevos destinos turísticos que ya estaban en el mercado turístico y quien impulsaba su desarrollo ha sido el cusqueño, estos casos son: Laguna de Humantay, Monataña de colores de Palcoyo, montaña de Winincunca, La amazonía cusqueña, valle sur, etc.

¿Tienen alguna propuesta macroregional (Apurímac, Cusco, Puno y/o Arequipa) para reflotar el turismo?

De hecho, Cusco-Puno sigue siendo un corredor turístico importante; también podemos mejorar los anillos viales de conexión entre Machupicchu y Choquequirao, o entre Tres Cañones y el Cañon del Colca.

He publicado varios reportajes informando sobre los beneficios de vivir en la altura para evitar la propagación de la pandemia. ¿Cree usted que este detalle podría incentivar el turismo de salud?

Hay una esperanza, nosotros estamos concentrados en impulsar investigaciones que validen y ratifiquen la hipótesis de la altura. De confirmarse, seguro que nos convertiríamos en un atractor potente y daría un buen motivo para reiniciar las actividades turísticas lo más pronto posible y por tanto el turismo por salud que ya se venía dando desde antes de la pandemia y que se consolidaría de manera muy importante.

No solo los hoteles sufren graves pérdidas, la pandemia también afectó servicios modernos como los de Airbnb. ¿Su Gobierno tiene alguna propuesta específica para los afectados?

La hotelería es un de los sub sectores mas golpeados, no obstante los servicios AirBnb que no están debidamente reguladas tiene tambien su afectación en esta pandemia. Mientras se avance en su regulación seguramente el Estado apoyará. Son más de 2600 establecimientos de hospedaje afectados y estamos pensado primero en ellos; lo cual requiere y exige impulsar la reactivación del turismo lo más pronto posible, nuevamente soy cauto, esto depende de la demanda que se pueda generar.

Antes de la pandemia surgieron diversos problemas por la informalidad en los servicios turísticos en Cusco ¿en la era post-pandemia se podrá acabar con la informalidad?

Tenemos que incentivar para reducir y ojalá acabar con la informalidad; la respuesta es clara, la formalidad genera más beneficios, no solo económicos, sino también sanitarios, entre otros. La propuesta es reordenar el modelo turístico, acabar con la informalidad, mejorar la conectividad, para facilitar el distanciamiento social y evitar la concentración de poder de dominio.

¿Qué le propondría al Ejecutivo para reactivar el turismo post-pandemia?

Apoyar en inversiones sanitarias, en conectividad y en retomar la marca Cusco Machupicchu, como la imagen de todos hacia el mundo.

¿Específicamente qué nuevos negocios cree Ud. que se podrían crear post-pandemia?

Curiosamente, la presencia de la pandemia exige la disposición de grupos organizados, paquetes turísticos que incorporan medidas sanitarias, centros de interpretación, transporte focalizado y sistema de movilidad local. Gastronomía vinculada a la producción local que se supone tiene que ver en la resistencia a la epidemia, negocios de turismo rural comunitario, que muestre la capacidad de respuesta climática, productiva y cultural. Así como, los servicios vinculados al turismo de salud.

Finalmente, reiterar que la estrategia de recuperación o salvación del turismo como una actividad principal de Cusco, supone replantear una suerte de redención económica, que atraviese una primera etapa de contención, una segunda de afianzamiento (estabilización y reordenamiento), y finalmente una etapa de recuperación o reactivación en si. Es un momento histórico, las cosas pasan por algo, en la adversidad aprovechemos y convirtamos ese mensaje en oportunidad; todo ello, sumado a la capacidad innata que tiene nuestra región, confiamos en que esta redención nos hará ser el mejor destino turístico.