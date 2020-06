El primer golpe lo asesta la pandemia. El segundo, la indiferencia. Un valeroso policía que contrajo el nuevo coronavirus (COVID-19) mientras resguardaba las calles de nuestro país ahora podría perder una pierna debido a una negligencia médica en el Hospital de la PNP. Familiares y colegas demandan la urgente ayuda del Ministerio del Interior.

El día 17 de mayo el técnico PNP de tercera Ever Din Valderrama Miñano, con 29 años de servicio, ingresó por COVID-19 al Hospital Augusto B. Leguía en el Rímac.

Transcurridos 12 días, los médicos le retiraron el oxígeno y lo alistaron para darle de alta y enviarlo de cuarentena a su casa.

Lamentablemente, cuando le faltaba muy poco para salir el desafortunado policía sufrió un terrible calambre en la pierna derecha mientras dormía. Al amanecer, su médico de cabecera le informó que se trataba nada menos que de un cuadro de trombosis.

Los médicos intentaron ayudarlo, pero no eran especialistas. Así que, a pedido de la familia, el heroico agente fue derivado al Hospital de la Policía en la avenida Brasil para salvar su pierna.

Grande fue su sorpresa cuando una vez llegado al Hospital de la Policía nadie lo estaba esperando. No recibió la atención que requería por su trombosis y en su lugar fue tratado como un paciente de COVID-19 más, pese a que ya estaba recuperado.

La esposa de Valderrama Miñano indicó que el policía necesitaba de dos a tres inyecciones anti coagulantes al día para poder salvar su pierna, pero solo le daban una. Sin embargo, en el hospital no le brindaban el tratamiento necesario.

Nadie corría, nadie se apuraba, nadie siquiera se interesaba. Mientras tanto, la pierna que también parecía no ser de nadie empezó a entumecerse y cambiar de color.

Finalmente, luego de largas y dolorosas jornadas de negligencia, la negra lengua del destino le dio ayer sábado su conclusión:

“Le vamos a amputar una pierna”.

Ahora el efectivo Ever Din Valderrama Miñano lanza un desesperado llamado al ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, y al Comandante General de la PNP, Héctor Loayza Arrieta, para que intercedan por él y pueda ser atendido por los doctores Llerena y Bedolla, reconocidos médicos cardiovasculares del Hospital Rebagliati que podrían salvarle la pierna.

“Soy padre de tres hijos hermosos que me ha dado dios. Yo amo a mi institución. Señor ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, usted que es una persona honorable y siempre ha sacado cara por la policía, señor comandante general de la PNP, quiero que me apoyen. ¿Cómo es posible que me corten una pierna? Soy un ser humano igual que ustedes, también siento...", se confesó entre lágrimas.

Este traslado sería posible gracias al convenio del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) y la Policía Nacional del Perú. Al final, la esperanza es lo último que se pierde. Pero lo que nunca se debe perder es la gratitud.