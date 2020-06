El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Perú, Rubén Mayorga, instó al Perú a no bajar la guardia en su lucha contra el nuevo coronavirus, por lo que recomendó mantener las medidas preventivas al menos hasta finales del año 2021.

“Hasta fines del año entrante tenemos que seguir con el lavado de manos, mascarillas y distanciamiento”, dijo Mayorga, quien estuvo en compañía del ministro de Salud, Víctor Zamora, en el inicio de la estrategia ‘La Hora de la Atención Primaria’ en San Juan de Lurigancho, con la cual se realizarán pruebas rápidas para descartar la COVID-19 casa por casa.

Para el también representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es necesario mantener estas medidas, ya que la denominada inmunidad de rebaño solo se alcanzaría si el 70% de la población se infecta del virus. Asimismo, dijo que se debe tener consideración que la vacuna no estará lista este 2020.

“Como no haya hasta más del 70% de la gente de Perú que haya contraído la COVID-19, no va a haber una inmunidad natural y mientras no haya vacuna, en necesario retrasar al máximo la aparición de nuevos casos. Entonces, la vacuna no va estar disponible antes de principios del año entrante, con buena suerte”, agregó.

Por su parte, el titular del Minsa también pidió a la ciudadanía ser precavida y no confiarse en la prevención del contagio, pues reconoció que los hospitales están copados. “Hoy, más que antes, no es momento de enfermarse porque el sistema de salud está muy impactado”, señaló.

Asimismo, negó que haya demorado en declarar el oxígeno como de interés nacional y anunció que ya inició el proceso de comprar de este insumo en el mercado internacional.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.