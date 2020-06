El número real de fallecidos a causa del nuevo coronavirus se podría saber en un año y medio a más, aseguró César Munayco, especialista del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa).

En entrevista con RPP, Munayco señaló que si bien a la fecha se han registrado más de 5.000 decesos por COVID-19, la cifra podría ser mayor.

En tal sentido, se refirió al aumento de muertes registradas en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), donde hubo un incremento desde marzo a mayo del 2020, en comparación con los dos años anteriores.

“En total, los fallecidos sospechosos por COVID-19 son 14.000. De estos, tenemos 5.000 que son confirmados y nosotros lo que hacemos es buscar con el DNI o el nombre de la persona los resultados de prueba rápida y prueba molecular", señaló.

Dijo que hasta el momento, de los 14.000 sospechosos, 8.500 dieron como positivo a las pruebas rápidas y aún están confirmando los 6.000 casos restantes. Para esta labor, revisan las bases de Sinadef diariamente.

Explicó que para que una muerte sea atribuida a la COVID-19 se debe cumplir con los criterios epidemiológicos, de laboratorio y clínicos.

“Si no tienen esos tres criterios, a pesar que tenga la prueba positiva, todavía no puede ser considerada una muerte confirmada por COVID-19. Por ejemplo, puede haber una gestante que ingresó y falleció por preeclampsia, pero esta gestante dio positiva a COVID-19, eso no significa que la causa básica haya sido por el virus, sino por la preeclampsia. Una persona puede ser positiva a COVID-19, pero se tiene que investigar si la causa básica fue el virus o no”, manifestó.

