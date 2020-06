Cómo se vigila a pacientes con COVID-19 que se recuperan en sus casas

Elmer Mamani

Arequipa

Un ciudadano de 39 años infectado con coronavirus fue detenido el martes 2 de junio conduciendo una camioneta. El paciente debía cumplir aislamiento domiciliario para que no propague el mal. Este caso no es el único.

La directora de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, María Elena Flores, sostuvo que fueron siete infectados más los que incumplieron estas reglas. En mayo pasado, los denunciaron ante el Ministerio Público por poner en peligro la salud de otras personas.

Explicó que las patrullas Covid-19 acudieron a sus domicilios para hacer vigilancia clínica y no los encontraron. “La población tiene que ser conciente que cuando se comprometen en un acta legal a cumplir la cuarentena tiene que hacerlo”, sostuvo la funcionaria.

Por estos casos la fiscalía los investigará por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de violación de medidas sanitarias. Flores señala que antes de mayo la vigilancia era más rigurosa por la cantidad menor de infectados y por que podían disponer de un policía para resguardar las casas de los positivos.

Eso ahora ya no es posible.

Pero, ¿cómo la Gerencia Regional de Salud controla a los contagiados? María Elena Flores detalla que esta labor la realizan 32 patrullas Covid-19 alertas por turnos las 24 horas en la provincia Arequipa. Estos equipos, conformados por un médico, enfermera y chofer del vehículo, detectan los casos positivos con la toma de pruebas y hacen vigilancia del estado clínico de ellos.

Flores subraya que el tipo de manejo lo determina si el contagiado es asintomático o todo lo contrario.

Si no presenta malestares tiene que hacer un aislamiento por 14 días obligatorio por ley. “El 80% de personas no necesitan tratamiento y no van al hospital”, refiere. Por ello se les hace un control vía telefónico diario.

Si presenta complicaciones deben llamar para que acuda la patrulla.

En el momento que una persona es diagnosticada con COVID-19 se determina donde cumplirá el aislamiento. La primera alternativa es su casa si garantiza que permanecerá en un ambiente separado. Si vive con personas vulnerables la otra opción es el centro de aislamiento de Cerro Juli. Si en el monitoreo se concluye que no tuvo los síntomas en los 14 días, se da la alta. “Ha cambiado el protocolo".

Antes se hacía la prueba para dar el alta. Ahora es muy importante el cuadro clínico. Catorce días sin síntomas es garantía y no amerita que se le aplique un prueba laboratorio”, explica Flores. Mientras que para los que presentan malestares se hacen evaluaciones diarias también telefónicamente. Si su estado empeora se los manda a Cerro Juli o al hospital Covid-19 Honorio Delgado. Hay infectados que prefieren ir una clínica privada y para ello tiene que firmar un acta de compromiso señalando que ese establecimiento controlará su salud.

Queja de pacientes

Sobre la queja de los pacientes, la médico negó que no se preocupen por todos. Señaló que no solo atienden a infectados del Ministerio del Salud sino también asegurados de EsSalud, apoyándolos en intervenciones.