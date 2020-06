Ana, a quien llamaremos así para proteger su identidad, tiene una bebé de 10 meses quien hace cuatro debió estar protegida contra la influenza; sin embargo, debido a la pandemia, acudir a un hospital se ha vuelto imposible y, peor aún, en EsSalud (donde tiene su seguro) aún no hay un protocolo para iniciar con la vacunación.

“Parece que Essalud no piensa en los bebés o personas vulnerables como los ancianos. Desde que se decretó la cuarentena parece que se han quedado dormidos y recién ahora han empezado a planear estrategias para que aperturen algunos servicios básicos, como el de vacunación. No es posible que todavía no tengan un plan de trabajo”, dice Ana, con preocupación.

Según cuenta, su niña debió recibir su vacuna en EsSalud (primera dosis de influenza) en febrero, pero le dijeron que se habían acabado y le programaron para mayo. Sin embargo, ya inició y aún no le dan una respuesta. “No soy el único caso”, afirma.

Lo más indignante es que, según dice, muchos padres se ven en la necesidad de pagar altos costos en clínicas privadas. Ana dice que le quieren cobrar hasta 88 soles por una vacuna contra la influenza.

Como se recuerda, hace unos días, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que la vacunación se reanudará la vacunación en los diversos establecimientos de salud de manera paulatina. Para ello es necesario registrarse vía web y serán contactados.

En tanto, la semana pasada, solo en el centro de atención primaria del Hospital Negreiros de EsSalud, y en el marco del Día Nacional de la Vacunación, se reanudó la vacunación dirigida a población vulnerable, que serían los niños menores de 5 años y personas de la tercera edad. Sin embargo, en otros nosocomios aún no se viene dando esta actividad.

Ana ha logrado registrarse, pero aún espera que le comuniquen cuándo podrán atender a su bebé.

La República intentó comunicarse con el Minsa para obtener mayores detalles, pero no se obtuvo respuesta.