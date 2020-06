SJL: de 50 a 100, fabricante de ataúdes duplica sus ventas en el Perú

Según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa) brindado el viernes 5 de junio, la pandemia del coronavirus en Perú ha dejado 5.162 fallecidos de 187.400 positivos en el día 82 del estado de emergencia nacional.

Debido a estos lamentables números de peruanos que han perdido la vida tras combatir contra el COVID-19, se ha elevado la demanda de ataúdes a nivel nacional. En San Juan de Lurigancho, uno de los distritos de la capital con mayor alerta epidemiológica por coronavirus, un fabricante de ataúdes relevó que ha duplicado las ventas durante la cuarentena de 50 a 100.

Se trata de Genero Cabrera, quien fábrica de féretros desde hace más de 30 años en SJL. El hombre lamentó el elevado número de fallecidos por COVID-19 en el país y señaló que la fabricación se ha reducido debido a las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del virus.

“Se está muriendo la gente. También la fabricación está colapsada, porque no podemos abastecer a todas las funerarias. Como el presidente decretó el toque de queda, la madera no ingresa desde la Selva”, indicó a América TV.

“No estamos para abastecer a todos, porque a veces piden, le digo” no tengo”. Quieren dejar plata de adelantado pero no podemos recibir tampoco, porque si no cumplimos quedamos mal”, agregó.

Cada 10 minutos muere una persona por COVID-19 en el Perú

Un análisis del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard hecho en base a la cifra de fallecidos del Ministerio de Salud (Minsa) de las dos últimas semanas, indica que una persona muere por COVID-19 cada 10 minutos en el Perú. Desde el 22 de mayo hasta el 5 de junio, el país ha registrado un promedio de 136 nuevos decesos por día.

El estudio explica que si esa cifra (136) se divide entre 1.440 (total de minutos por cada 24 horas) se obtiene un promedio de 0.095. Es decir, para que pueda estar cercano a 1 (una persona) será necesario multiplicarlo por 10. Este análisis también permitió dar a conocer que, en el Perú, cada hora fallecen alrededor de 6 personas por COVID-19.

